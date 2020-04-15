«Добрая и ласковая»: в центре Сочи из ружья подстрелили бездомную собаку

Жителей Сочи без преувеличения потрясла история, развернувшаяся накануне поздним вечером в самом центре города, прямо на ступеньках у входа в здание администрации Центрального района на улице Навагинской.

Жители окрестных домов рассказывают, как неизвестный мужчина выстрелил из ружья в бездомную собаку. Пуля попала собаке в левый бок и несчастное животное лежало прямо на ступеньках, истекая кровью. Тело собаки уже дергалось в конвульсиях. Местные жители также вспоминают, что видели раньше эту дворняжку-она была доверчивая и ласковая, никому не причиняла вреда.

Раненая собака на уоице Навагинской в Сочи. Фото ВК ЧП Сочи

Однако,как это часто бывает, наряду с человеческой подлостью и жестокостью, в жизни находится место милосердию и доброте.

Собаку обнаружила местная жительница, которая подобрала раненое животное и отвезла ее в ветеринарную клинику. Врачи сумели извлечь отравленную пулю и жизни собаки теперь ничто не угрожает.

Нашедшие ее люди теперь ищут для собаки нового хозяина.

Раненая собака в ветклинике. Фото ВК ЧП Сочи

Подавляющее большинство комментаторов в соцсетях жалеют животное и выражают благодарность женщине, которая ее спасла. Люди также уверены, что стрелявший должен ответить за свой подлый поступок по всей строгости закона.

- Там камеры стоят 100% рядом,полиция должна записи просмотреть.Если так все оставлять безнаказанно,ничего не изменится,-пишут сочинцы в соцсетях.