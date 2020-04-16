2020-04-15T11:40:09+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 16 апреля 2020: у 50 человек после тестирования подтвердилось заражение COVID-2019

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 16 апреля 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото East NewsФото East News
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Из 24 случаев заболевания коронавирусом в Краснодарском крае за прошедшие сутки на территории Сочи зарегистрированы 4.

Таким образом, в период с начала пандемии коронавирус в городе официально подтверждён у 50 человек, в том числе у 4-летнего ребенка.

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Состояние четверых из них врачами характеризуется, как тяжелое. Ранее шесть пациентов были выписаны из стационара.

По данным оперативного штаба региона, в сочинском пункте обсервации сейчас размещено 169 человек.

- Температура у всех в норме, состояние пациентов удовлетворительное, - говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

В оперативном штабе также уточнили, что в соответствии с инкубационным периодом, сейчас подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран более 14 дней назад.

В Сочи 490 человек в данный момент находятся на двухнедельной самоизоляции в своих квартирах. Они вернулись из регионов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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