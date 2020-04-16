2020-04-15T22:28:22+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 16 апреля 2020: в городе зарегистрировано еще четверо инфицированных

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 16 апреля 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Врачи скорой помощи первыми приезжают на вызов к пациентам с высокой температуройВрачи скорой помощи первыми приезжают на вызов к пациентам с высокой температуройФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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По данным регионального оперативного штаба, за истекшие сутки число инфицированных в городе увеличилось на 4 человека.

Таким образом, в Сочи официально 50 заболевших COVID 19. Среди заболевших-4-летний ребенок.

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Четверо из них-в тяжелом состоянии. Шесть человек выздоровели и ранее были выписаны.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи коронавирус выявлен у врача противотуберкулезного диспансера.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, всего в обсерваторах региона находятся 211 человек, из них cейчас 169 - в Сочи. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное.

490 человек в городе продолжают оставаться на 14-дневной самоизоляции в своих квартирах. Они вернулись в Сочи из регионов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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