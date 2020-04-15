2020-04-15T13:52:03+03:00
Происшествия

«Избил и забыл»: на Кубани женщина умерла спустя несколько дней после того, как ее поколотил любовник

Сам мужчина не помнил о том, что ударил даму по голове
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Дом, который снимали сожители. Фото: google maps.Дом, который снимали сожители. Фото: google maps.
Изменить размер текста:

Несколько дней назад стало известно, что в Усть-Лабинске возбудили уголовное дело против местного жителя. 47-летнего Илью (имя изменено – авт.) обвиняют в причинении телесных повреждений своей 37-летней сожительнице Марии (имя изменено – авт.), от которых она скончалась.

В один из апрельских дней Илья вернулся в дом, который снимал вместе с Марией, и увидел, что женщина мертва. Она лежала на полу в одной из комнат. Мужчина вызвал медиков и полицейских, вероятно, совершенно не догадываясь о причинах смерти своей возлюбленной. На ее теле не было видно признаков насильственной смерти. Мужчина думал, что она могла упасть и удариться, поскольку злоупотребляла спиртным.

Сам Илья – простой заправщик на местной АЗС, а его женщина была безработной. Кстати, оба судимы: он - за махинации с оружием и изготовлением фальшивых купюр, а Маша когда-то попалась за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. На двоих сожители собрали шесть статей УК.

Приехавшие медики обнаружили ссадины на теле женщины. А судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

- Позже следствие установило, что за пару дней до гибели между сожителями произошел конфликт, в ходе которого Илья несколько раз ударил Марию, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Усть-Лабинска.

В качестве улик следователь забрал из их съемного жилья две блузки и два спортивных трико, которые носила женщина. В пресс-службе СУ СК региона корреспонденту «Комсомолки» пояснили, что против Ильи возбуждено уголовное дело.

- В один из дней он, вернувшись с работы, застал сожительницу в пьяном виде и стал высказывать свое недовольство. В ответ посыпались оскорбления, в ходе конфликта фигурант несколько раз ударил оппонентку в область головы и грудной клетки. На следующий день здоровье погибшей ухудшилось, но к медикам она не стала обращаться. Днем 1 апреля, когда мужчина вернулся домой с работы, увидел потерпевшую мертвой, - рассказали в СУ СК.

Сейчас Илья задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Малоимущие семьи Кубани получили пособие на общую сумму 552 млн рублей
Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года
Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон
«Ростелеком» сделает в Туапсе уличное освещение «умным»
Вениамин Кондратьев: на въездах и выездах из кубанских городов и станиц появятся карантинные посты
Краснодарцы тратят деньги на сайтах знакомств и в онлайн-кинотеатрах
В Сочи предприятия МСП получают отсрочку по арендным платежам до конца 2020 года
Жительницу Армавира привлекут по закону за тиражирование фейков
Продюсер «Ласкового мая» готов разместить в своем отеле больных коронавирусом
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
В Краснодаре вновь закрыли рынки и ярмарки
В Сочи школьники получили гаджеты для онлайн-обучения
За жестокое убийство мужчины осудят троих жителей Кавказского района
Власти Краснодара передали управляющим компаниям 10 тонн дезинфицирующего средства
Краснодар попал в топ по индексу самоизоляции
В Мостовском районе троих мужчин обвиняют в сбыте синтетических наркотиков
Глава Кубанской митрополии Исидор благословил проведение служб на территории храмов