«Избил и забыл»: на Кубани женщина умерла спустя несколько дней после того, как ее поколотил любовник

Несколько дней назад стало известно, что в Усть-Лабинске возбудили уголовное дело против местного жителя. 47-летнего Илью (имя изменено – авт.) обвиняют в причинении телесных повреждений своей 37-летней сожительнице Марии (имя изменено – авт.), от которых она скончалась.

В один из апрельских дней Илья вернулся в дом, который снимал вместе с Марией, и увидел, что женщина мертва. Она лежала на полу в одной из комнат. Мужчина вызвал медиков и полицейских, вероятно, совершенно не догадываясь о причинах смерти своей возлюбленной. На ее теле не было видно признаков насильственной смерти. Мужчина думал, что она могла упасть и удариться, поскольку злоупотребляла спиртным.

Сам Илья – простой заправщик на местной АЗС, а его женщина была безработной. Кстати, оба судимы: он - за махинации с оружием и изготовлением фальшивых купюр, а Маша когда-то попалась за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. На двоих сожители собрали шесть статей УК.

Приехавшие медики обнаружили ссадины на теле женщины. А судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

- Позже следствие установило, что за пару дней до гибели между сожителями произошел конфликт, в ходе которого Илья несколько раз ударил Марию, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Усть-Лабинска.

В качестве улик следователь забрал из их съемного жилья две блузки и два спортивных трико, которые носила женщина. В пресс-службе СУ СК региона корреспонденту «Комсомолки» пояснили, что против Ильи возбуждено уголовное дело.

- В один из дней он, вернувшись с работы, застал сожительницу в пьяном виде и стал высказывать свое недовольство. В ответ посыпались оскорбления, в ходе конфликта фигурант несколько раз ударил оппонентку в область головы и грудной клетки. На следующий день здоровье погибшей ухудшилось, но к медикам она не стала обращаться. Днем 1 апреля, когда мужчина вернулся домой с работы, увидел потерпевшую мертвой, - рассказали в СУ СК.

Сейчас Илья задержан. Расследование уголовного дела продолжается.