Частная клиника в Сочи передала государственной больнице аппарат ИВЛ

Аппарат ИВЛ передан 15 апреля сочинскому провизорному госпиталю в Дагомысе, куда привозят пациентов с воспалением лёгких, признаками ОРВИ, коммерческим медицинским центром «Армед».

Современная техника предназначена для инвазивной и неинвазивной вентиляции лёгких у взрослых и детей.

Как отметили в клинике, всем сейчас необходимо сплотиться и направить все свои силы, чтобы остановить распространение коронавируса, помочь пациентам, имеющим диагноз COVID-19.

- Поэтому учредителем нашего медицинского центра Артёмом Максимовичем Кушкяном было принято решение подарить аппарат ИВЛ сочинской больнице, - рассказала «КП»-Кубань» исполнительный директор медицинского центра «Армед» Татьяна Румянцева.

Она также отметила, что присоединиться к борьбе с инфекцией могут и должны все коммерческие клиники города.

Аппарат ИВЛ. Фото пресс-службы мэрии Сочи

В больнице очень рады новой технике ,и уже приступили к ее наладке . Тут отмечают, что это позволит отчасти разгрузить инфекционную больницу и не допустить дополнительной инвазии.

- При этом мы понимаем, что, судя по мировой статистике, число заразившися коронавирусной инфекцией может расти Поэтому мы готовы будем лечить пациентов с коронавирусом здесь. В таком случае мы переоборудуем часть корпуса больницы под общежитие для персонала, - рассказал главный врач больницы №5 Геннадий Кормилицын.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи в период с начала пандемии выявлено 50 заболевших COVID 19.