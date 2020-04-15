В Краснодаре при получении взятки в 120 тысяч рублей задержали полицейского

В Краснодаре на улице Архитектора Ишунина сотрудники ГУВД и ФСБ при получении взятки задержали 30-летнего старшего лейтенанта полиции Олега М. Как удалось выяснить «КП»-Кубань», он предложил местной жительнице, нарушившей миграционное законодательство, «решить» вопрос без составления административного протокола. Взамен за свою услугу правоохранитель требовал 120 тысяч рублей. Женщина сообщила об этом силовикам.

В рабочее время, в гражданской одежде, старлей встретился с краснодаркой в назначенном заранее месте.

- При встрече он подтвердил свои намерения, обратившаяся передала ему деньги в размере 120 тысяч рублей. Дальнейшие действия были пресечены сотрудниками ГУ МВД и ФСБ, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» следователь по особо важным делам СО СУ СК РФ по Прикубанскому округу Краснодара Георгий Симонов.

К слову, в тот же день руководство отстранило Олега М. от службы во внутренних органах. Сам он женат, имеет московский диплом юриста. В органах – с октября 2012 года, в должности инспектора по вопросам миграции УВД Краснодара проработал всего два года – с мая 2018.

- Сегодня было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.290 УК РФ ("Получение взятки"), - заключил Георгий Симонов. В полиции региона проводят проводят проверку.

- По данному факту назначено проведение служебной проверки, - сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - По результатам будет принято соответствующее решение.