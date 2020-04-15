2020-04-15T17:24:35+03:00
Происшествия

В Краснодаре при получении взятки в 120 тысяч рублей задержали полицейского

За эти деньги он был готов закрыть глаза на нарушение в сфере миграционного законодательства [эксклюзив kp.ru]
Виталий КАРНАУХ
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120 тысяч, которые получил полицейский. Фото предоставил следователь по особо важным делам СО СУ СК РФ по Прикубанскому округу Краснодара Георгий Симонов.120 тысяч, которые получил полицейский. Фото предоставил следователь по особо важным делам СО СУ СК РФ по Прикубанскому округу Краснодара Георгий Симонов.
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В Краснодаре на улице Архитектора Ишунина сотрудники ГУВД и ФСБ при получении взятки задержали 30-летнего старшего лейтенанта полиции Олега М. Как удалось выяснить «КП»-Кубань», он предложил местной жительнице, нарушившей миграционное законодательство, «решить» вопрос без составления административного протокола. Взамен за свою услугу правоохранитель требовал 120 тысяч рублей. Женщина сообщила об этом силовикам.

В рабочее время, в гражданской одежде, старлей встретился с краснодаркой в назначенном заранее месте.

- При встрече он подтвердил свои намерения, обратившаяся передала ему деньги в размере 120 тысяч рублей. Дальнейшие действия были пресечены сотрудниками ГУ МВД и ФСБ, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» следователь по особо важным делам СО СУ СК РФ по Прикубанскому округу Краснодара Георгий Симонов.

К слову, в тот же день руководство отстранило Олега М. от службы во внутренних органах. Сам он женат, имеет московский диплом юриста. В органах – с октября 2012 года, в должности инспектора по вопросам миграции УВД Краснодара проработал всего два года – с мая 2018.

- Сегодня было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.290 УК РФ ("Получение взятки"), - заключил Георгий Симонов. В полиции региона проводят проводят проверку.

- По данному факту назначено проведение служебной проверки, - сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - По результатам будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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