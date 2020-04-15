ТОП-5 самых популярных вопросов, поступающих на "горячую линию" по коронавирусу в Краснодарском крае

За последние сутки на телефон "горячей линии" оперативного штаба по коронавирусу в Краснодарском крае поступило почти 16,5 тысяч звонков. По номеру 8(800)707-07-11 специалисты отвечают на самые разные из них и при необходимости переводят на номера специализированных служб любого краевого ведомства, таких, как Роспотребнадзор или министерство здравоохранени. Возможности колл-центра позволяют принимать до 25 звонков одновременно.

"КП" - Кубань" узнала, с какими вопросами чаще всего звонят кубанцы, а какие, порой, обезаруживают сотрудников колл-центра.

За сутки дозвонились более 16,5 тысяч человекФото: Виталий ТИМКИВ

На первом месте по популярности у жителей региона вопрос "Можно ли пользоваться личным автомобилем во время карантина?". Чтобы узнать ответ на него на "горячую линию" позвонили 12560 человек.

Вторым по популярности стал вопрос "По каким причинам я могу выйти на улицу?". С ним в колл-центр в Краснодаре обратились 9557 человек.

Часто вопросы бывают не по делуФото: Виталий ТИМКИВ

Следующим часто задаваемым вопросом стал "Правила получения специальных пропусков в кубанской столице?". До сих пор этот вопрос интересует 9347 человек.

На четвертое место по популярности попал вопрос "Как выехать на личном автомобиле по экстренной ситуации к родственнику, если нет пропуска?". Позвонили по этому поводу 9027 человек.

Звонящих иногда перенаправляют на другие номераФото: Виталий ТИМКИВ

И последним в пятерку лидеров попал вопрос про "Кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам?". За этой информацией дозвонились 8005 человек.

Надо сказать, что звонят на "горячую линию" оперштаба не только по делу.

- Часто на другом конце провода мы слышим: "Ой, а вы точно отвечаете? Я звоню, чтобы просто проверить", - говорят "КП" - Кубань" сотрудники колл-центра.

А многие вопросы и вовсе их обескураживают.

- Нежители региона звонят, чтобы спросить, как им обойти карантинные меры, потому что они запланировали отдых в Краснодарском крае. Честно говоря, теряемся даже мы. В этом случае просим ознакомиться с действующим постановлением губернатора по поводу карантинных мер, - делятся сотрудники, принимающие звонки.

Колл-центр начал работу в связи с угрозой распространения коронавирусаФото: Виталий ТИМКИВ

Еще абоненты интересуются, где получить бесплатные продуктовые наборы, высказывают свою позицию по поводу политической обстановки в стране и в мире, интересуются, как посадить картошку и прочее.

- Конечно, мы все это терпеливо выслушиваем. Но возможно, в этот момент пропускаем действительно жизненно важный для кого-то вопрос, - говорят в коллцентре.

Кстати, на многие из самых популярных вопросов уже есть ответы на сайте covid-kuban.info.