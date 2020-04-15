Краснодарский край ушел из числа регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом

Карантин в Краснодарском крае сделал самое главное - помог разорвать цепь передачи опасной коронавирусной инфекции. Это подтверждают цифры. Ещё недавно в Краснодарском крае за сутки прибавлялось до 30-40 случаев заболевания коронавирусом. Сегодня ситуация значительно спокойнее.

Скорая помощь Краснодара увеличила количество сотурдниковФото: Кирилл ВЕРШИНИН

По информации оперативного штаба, за прошедшие сутки в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 24 человек.

Таким образом, по числу заболевших регион с первых строчек COVID-рейтинга поднялся на восьмое место. И это общее достижение властей и сознательных жителей. На 15 апреля COVID-19 диагностирован в крае у 239 человек, 40 из которых вылечились от опасного заболевания. На Кубани всего три смертельных случая.

В сутки в колл-центр оперативного штаба региона поступает почти 16,5 тысяч звонковФото: Виталий ТИМКИВ

Хотя, с точки зрения возможного распространения инфекции, край находится не в самом благоприятном положении. В особую зону риска попадает Черноморское побережье.

В Сочи в начале объявленной президентом недели самоизоляции прилетели тысячи туристов «на каникулы». Но были предприняты беспрецедентные по строгости меры: туристов отправили домой, а все отели закрыли.

Количество заболевших коронависусом на Кубани по днямФото: Рустам Нарходжаев

Сегодня по числу заболевших коронавирусом лидируют Москва (14776), Московская область (2587), Санкт-Петербург (929), Республика Коми (402), Нижегородская область (339), Ленинградская область (298) и Мурманская область (265).

Возможности колл-центра оперштаба позволяют принимать до 25 звонков одновременно.Фото: Виталий ТИМКИВ

Медики уверены, что Краснодарский край не вышел бы из этого печального лидерства, если бы ни своевременное введение в регионе карантина. Это было сделано как раз вовремя, на взлёте распространения опасной болезни: 31 марта в 18:00. Край стал пионером по столь беспрецедентным мерам. И вначале в соцсетях жители восприняли карантин не однозначно. Но постепенно пришло понимание и ответственность за здоровье и жизнь других людей.

Со временем Кубань стала лидировать по индексу самоизоляции. Например, 15 апреля Краснодар попал в топ по индексу самоизоляции, который составил 4,4 балла. Это один из самых высоких показателей среди городов-миллионников.

В Краснодаре активно работают и волонтеры. Они разносят старикам горячие обеды и свежие номера "Комсомолки". Фото: Сергей Урайкин

Другие регионы по примеру Кубани тоже ввели карантин, но опоздали и упустили тот самый переломный момент, на который обращают внимание инфекционисты.

- У нас все еще нет всплеска заболеваемости, большого количества тяжелых или летальных случаев. Это важный результат той работы, которая проводится в крае. Я хочу сказать спасибо каждому человеку, который находит возможность и силы соблюдать самоизоляцию, - отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

В столице Кубани во время карантина снизилось количество машин на улицах - все водители сидят домаФото: Виталий ТИМКИВ

Тема дня: Сложно ли попасть в Краснодар? - 15.04 00:00 00:00

По ее словам, именно благодаря карантину сократились пути распространения вируса, а медики смогли эффективно работать «на победу» с вирусом. Но это не значит, что пора выходить из дома. Режим самоизоляции действует в стране до 30 апреля, и его необходимо соблюдать. Впереди большой праздник - Пасха. И священники призывают истинно верующих оставаться в этот день дома, самостоятельно освятить куличи и яйца и посмотреть службу онлайн. Это тоже испытание веры, терпения, смирения...

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