Компания ССК возглавила список системообразующих предприятий Кубани

Государство поможет лидерам строительной отрасли избежать затяжного кризиса. Рассчитывать на поддержк4 смогут предприятия, попавшие в список системообразующих предприятий России.

В настоящее время документ уже утвержден. Он был сформирован на основании предложений от профильных министерств, которые отбирали компании на основании определенных критериев. Ключевыми показателями были оборот предприятий и численность сотрудников. Так, по рекомендации Минстроя, претендовать на свое место в списке могли девелоперы, возводящие не менее 500 тыс. кв. м.

В перечень системообразующих предприятий вошли три кубанских застройщика, одним из которых и стало ООО Специализированный застройщик «СпецСтройКубань».

В зоне повышенной ответственности

По мнению руководителей, всех трех компаний, включение в перечень системообразующих предприятий, несомненно свидетельствует о доверии государства. И главная причина – высокая социальная ответственность компаний, делающая крупных игроков рынка, действительно, основными образующими госсистемы.

- Безусловно, это большое внимание к нашей компании, - говорит Александр Мелишев, генеральный директор ООО Специализированный застройщик «СпецСтройКубань». - Но важно отметить, что ССК заслуженно попала в этот список. Компания занимает лидирующие позиции на рынке недвижимости и строительной отрасли в целом. Сегодня это большой коллектив специалистов, реализующих внушительный объем строительства.

При этом девелоперы понимают, что помимо признания, их ждет более пристальный контроль и дополнительный надзор со стороны государства. Ведь доверие подразумевает и расширение зоны ответственности, а значит, придется всеми силами удерживать свои позиции надежного и прозрачного предприятия. При этом речь идет об ответственности как перед государством, так и перед потребителями.

Фото: ССК.

Стоит отметить, что деятельность системообразующих предприятий-застройщиков находится под строгим надзором не только управления по надзору в сфере долевого строительства. Помимо Минстроя мониторинг проводят Минэкономразвития и Минпромторг. Девелоперам придется предоставить полную отчетность во все контролирующие федеральные структуры.

В настоящее время попавшие в список компании-застройщики уже проходят стресс-тесты, формируют сводную отчетность, предоставляют во все контролирующие федеральные структуры полную отчетность по обороту компании, объемам и этапам строительства, выполнению взятых на себя обязательств.

Преимущества и льготы

Полученные от компаний данные необходимы для формирования стратегии прохождения кризисного периода.

В том числе, застройщики-лидеры смогут получить ряд преференций. Так, правительство предоставит девелоперам возможность льготного кредитования, госгарантии по инвестиционным проектам и рефинансированию долгов. Кроме того, ФНС разработала проект закона, который позволяет системообразующим предприятиям получить рассрочку по уплате налогов на 5 лет при снижении выручки более чем на 50%, на 3 года – при снижении выручки более чем на 30%. Отсрочка по уплате налогов системообразующим предприятиям может быть предоставлена на 1 год при снижении выручки более чем на 30%, на 9 месяцев – более чем на 20%, на 6 месяцев – более чем на 10%.

Помимо этого, будут учтены и современные реалии жизни в условиях пандемии. Все системообразующие предприятия смогут учесть при налогообложении прибыли расходы на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Но в первую очередь, по мнению самих застройщиков, одним из главных преимуществ получения статуса системообразующего предприятия является возможность дальнейшего развития, расширение общения с лидерами отрасли, обмен передовым опытом.

- Бизнес и предпринимательство – это самостоятельная ниша, которая должна рассчитывать, в первую очередь, на себя. Мы рассчитываем на поддержку правительства с точки зрения надзора, курирования в общих вопросах. Факт включения в перечень подразумевает более плотное взаимодействие. Мы полагаем, что Минстрой организует диалоговую площадку, где участники рынка всегда смогут обменяться опытом и мнениями с коллегами по цеху, - считает Александр Мелишев.

Без права на ошибку

В условиях неопределенности россияне предпочитают вкладывать средства в недвижимость. Об этом говорят исследования аналитиков Авито Недвижимости. Так, в I квартале 2020 года спрос на жилье вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Пик роста наблюдался во вторую и третью недели марта, когда показатели резко выросли на 26%, а затем — еще на 12%.

Эксперты также отмечают, что покупательная способность россиян существенно упала из-за падения рубля и пребывания в вынужденной изоляции. Одновременно и банки стали повышать ставки по ипотеке, а эскроу-счета повлияли на увеличение стоимости квадратных метров. В такой непростой ситуации покупатель жилья не имеет право на ошибку, а значит, ему необходимы дополнительные гарантии надежности застройщика. И эти гарантии ему смогут предоставить предприятия из списка системообразующих.

- Включение компании в перечень системообразующих организаций говорит о том, что деятельность компании, принимаемые решения идут строго в концепции формирования правильной и системной работы. Как следствие, сокращается риск случайных ошибок, - комментирует Александр Мелишев.

Останутся сильнейшие

Поддержка крупных застройщиков из числа системообразующих предприятий поможет всей строительной отрасли в целом. При этом стоит признать, что поддержка лидеров ставит участников рынка в неравное положение – более слабые будут вынуждены уйти. Однако, по мнению самих девелоперов, этот процесс – часть естественного отбора, который неизбежен при здоровом развитии рынка.

- Мы полагаем, что включение в список системообразующих предприятий будет влиять на принятие решения покупателем, но в целом не приведет к искажению естественных процессов, Не стоит забывать, что трансформация строительной отрасли началась еще в 2017 году, наравне с вносимыми изменениями в 214 ФЗ. В ходе этого процесса рынок стабилизировался в качественном и количественном показателе, в отрасли выстроилась здоровая естественная конкуренция, - резюмировал Александр Мелишев.