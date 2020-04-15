Кубанцы стали платить за коммуналку в четыре раза меньше

В апреле многие кубанцы лишились весомой части дохода. Карантин оставил многих без работы. В таких условиях многие семьи решили затянуть пояса и раскошеливаться только на самое необходимое. Чтобы поддержать людей в сложной ситуации, некоторые управляющие компании объявили, что простят собственникам квартир не только будущие пени, но и прошлые, но при условии, если в апреле и в мае оплатят все ранее «забытые» квитки.

- Уровень оплат сократился практически в четыре раза, - говорят в одной из самых крупных управляющих компаний Краснодара. - А нам ведь нужно оплачивать поставщикам воду, тепло, значительные средства идут на закупку подорожавших дезинфекционных средств для ежедневной обработки подъездов. Мы понимаем, что жителям города сейчас приходится сложно, но просит не игнорировать оплату квитанций за коммуналку.

Как говорят управленцы, карантин-карантином, а оплату поставщику за блага цивилизации тоже никто не отменял. Те, кто поставляет ресурсы в дома краснодарцев говорят, что уже пора покупать новые трубы, насосы, скоро закончится отопительный сезон и нужно будет ремонтировать котельные.

Многих кубанцев обрадовало, что Правительство приостановило начисление пени для должников. А она обычно достигала до трети долга! Для неплательщиков со стажем за несколько месяцев могли «накапать» вполне приличные суммы.

Однако управляющие компании хоть и отменили приемы граждан, но отделы по-прежнему работают. Практически в режиме онлайн выносят решения и суды, причем очень оперативно. Для многих жителей такие вердикты становятся неприятным сюрпризом, когда они обнаруживают, что с карт автоматически сняли приличную сумму в счет оплаты ЖКУ.

- Мера неприятная, но мы все равно вынуждены подавать в суды дистанционно, режим самоизоляции этому не мешает, - говорит начальник отдела по работе с задолженностью одной из компаний Краснодара Наталья Фигель. - Судебные приказы рассматриваются оперативно и без участия самого должника. Чтобы не доводить до судов, призываем не накапливать долги, ведь в таком случае их оплата в каждом следующем месяце будет еще более обременительной.

БУДЬ В КУРСЕ

Как заплатить за коммуналку в режиме карантина?

- Основные банки и отделения почты работают практически в обычном режиме с 10 до 16 часов, когда пропуска никто спрашивать не будет.

- Онлайн-сервисы и мобильные банки. Чтобы не подвергать себя риску в очередях, сейчас самое время освоить новые технологии. В приложениях можно выполнить платеж за считанные секунды и часто без комиссии.

- Волонтеры и представители соцзащиты тоже могут помочь, если вы далеки от интернета. Они могут за вас перевести нужную сумму, а вы спокойно продолжите сидеть дома на режиме самоизоляции. Только есть риск, что ситуацией воспользуются мошенники, поэтому подтверждайте личность вашего «помощника» в соцзащите и требуйте документ!

- Автоплатеж - есть у многих банков. Система сама знает вашу сумму к оплате и предлагает ее снять с карты, отправив подтверждение по СМС. Но нужно обязательно проверять номер, с которого приходят такие сообщения, здесь тоже орудуют мошенники!