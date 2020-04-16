За повторное нарушение карантина жителям Краснодарского края грозит штраф до 50 тысяч рублей, а должностным лицам - до полумиллиона

Жителям Кубани хоть и дали некоторые послабления, но все же напоминают - карантин никто не отменял. До 18 апреля должен соблюдаться режим самоизоляции.

- Нарушениями являются пешие прогулки, поход в гости, занятия спортом на уличных тренажерах, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Также нельзя собираться большими компаниями на улице.

Кроме того, жителям края объясняют, что использовать личные машины автомобили можно лишь с 10:00 до 16:00 и только для решение накопившихся проблем, ну уж никак для выезда на природу, чтобы пожарить шашлык.

Тех, кто нарушает режим, штрафуют. К примеру, если человека поймали первый раз праздно шатающимся по улице или направляющимся в гости к друзьям, то он обязан будет раскошелиться на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы посерьезнее: им придется заплатить от 50 до 150 тысяч рублей, а юрлицам - от 200 до 500 тысяч рублей.

Но если даже первый штраф не разорил жителя региона, то повторное нарушение уж точно пробьет брешь в бюджете. Как объясняют в администрации края, согласно 20.6.1 КоАП в случае повторного несоблюдения норм человеку грозит от 15 тысяч до 50 тысяч рублей штрафа.

Должностным лицам тоже повысили «планку» – им придется заплатить от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. В некоторых случаях они могут получить дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Юридическому лицу могут выписать повторный протокол на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей или приостановить деятельность на 90 суток.

Как и прежде, за соблюдение режима запрета следят мобильные отряды самоконтроля. Как сообщает оперштаб регионе, они ежедневно осуществляют проверки по 1 079 маршрутам.

– Задача таких отрядов – не выписать максимальное количество штрафов, а не допустить появления граждан на улицах, – прокомментировали в управлении региональной безопасности администрации Краснодарского края. - Если человек выбрал не самый близкий к дому продуктовый магазин, это одно дело, другое - собирающиеся на улицах компании. В этом случае соблюдать социальную дистанцию, в принципе, невозможно.

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