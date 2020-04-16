2020-04-16T11:22:31+03:00
Коронавирус Covid-19

«Итальянский сценарий может повториться из-за безалаберности»: инфекционист записал эмоциональное видео о том, как заражаются во время карантина

Рашид Цахаев, врач из Майкопа, рассказал, что виной всему пренебрежение друг к другу [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Рашид ЦахаевРашид ЦахаевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Врач-инфекционист Рашид Цахаев из столицы АдыгеиМайкопа – сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом, как и многие его коллеги из других регионов страны. Он, как и они, практически не знает отдыха и сна, пытаясь остановить распространение инфекции. Сейчас в республике зарегистрировано уже 127 (+ 16 выявленных за сутки сегодня, 16 апреля) случаев заражения, 62 пациента находятся на лечении в стационаре, дома – 32. Есть уже и две смерти от коронавируса.

- Половина двенадцатого ночи. Я только приехал домой, чтобы поесть. Нет, никакой я не герой. Знал, куда я иду и что такое инфекционные болезни, - обратился врач в своем Инстаграме. – И не собирался записывать видео. Но то, что я сегодня видел во время вызовов, меня просто повергло в шок!

Инфекционист рассказал, как коронавирусом заражаются даже будучи на карантине.соцсети

Рашид Цахаев рассказал, что многие пациенты с коронавирусом и его легким течением сейчас находятся на изоляции дома. К тем, у кого зафиксированы симптомы, они тоже выезжают на дом, чтобы протестировать.

- Так вот, к примеру, сегодня, что я увидел. Жена больного коронавирусом, которая тоже должна находиться на строжайшей самоизоляции, чтобы исключить заражение других людей, спокойно отправляется в магазин за покупками. Понимаете, она идет заражать других людей, - эмоционально продолжает врач.

Дальше он описывает и другие случаи, когда зараженный коронавирусом спокойно продолжает общаться с друзьями, а иногда даже ходить на работу.

- Майкоп, опомнись! Это не шутка, - говорит Рашид Цахаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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