Коронавирус в Сочи, последние новости на 17 апреля 2020: заражение COVID-2019 зарегистрировано по-прежнему у 50 человек

Из 21 случая заболевания коронавирусом в Краснодарском крае за прошедшие сутки на территории Сочи не зарегистрировано ни одного.

Таким образом, в период с начала пандемии коронавирус в городе по-прежнему официально подтверждён у 50 человек, в том числе у 4-летнего ребенка.

По данным Роспотребнадзора, маленькая девочка подхватила вирус у своих родителей-сотрудников «Скорой помощи»

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Состояние шестерых из них врачами характеризуется, как тяжелое. Ранее 11 пациентов были выписаны из стационара.

По данным оперативного штаба региона, в сочинском пункте обсервации сейчас по-прежнему размещено 169 человек.

Температура у всех в норме, состояние пациентов удовлетворительное.

- В соответствии с инкубационным периодом, сейчас подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран, - говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

В Сочи 490 человек в данный момент находятся на двухнедельной самоизоляции в своих квартирах. Они вернулись из регионов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

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