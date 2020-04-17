2020-04-16T19:56:14+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 17 апреля 2020: заражение COVID-2019 зарегистрировано по-прежнему у 50 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 17 апреля 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Карантин в Краснодарском крае длится до 18 апреляКарантин в Краснодарском крае длится до 18 апреляФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Изменить размер текста:

Из 21 случая заболевания коронавирусом в Краснодарском крае за прошедшие сутки на территории Сочи не зарегистрировано ни одного.

Таким образом, в период с начала пандемии коронавирус в городе по-прежнему официально подтверждён у 50 человек, в том числе у 4-летнего ребенка.

По данным Роспотребнадзора, маленькая девочка подхватила вирус у своих родителей-сотрудников «Скорой помощи»

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Состояние шестерых из них врачами характеризуется, как тяжелое. Ранее 11 пациентов были выписаны из стационара.

По данным оперативного штаба региона, в сочинском пункте обсервации сейчас по-прежнему размещено 169 человек.

Температура у всех в норме, состояние пациентов удовлетворительное.

- В соответствии с инкубационным периодом, сейчас подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран, - говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

В Сочи 490 человек в данный момент находятся на двухнедельной самоизоляции в своих квартирах. Они вернулись из регионов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ГИБДД в Сочи приступило к массовым проверкам пропусков у водителей (читать далее)

Частная клиника в Сочи передала государственной больнице аппарат ИВЛ (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодар 16 апреля рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли 267 человек
До минус пяти: 17 апреля на Кубань придут заморозки
Возможны подтопления населенных пунктов: МЧС предупредило о непогоде 17 апреля
В центре Краснодара в ДТП попала машина такси
Пеликаны-одиночки облюбовали Краснодарский край
Вениамин Кондратьев о карантине в Краснодарском крае: Ближайшие недели будут решающими в борьбе с коронавирусом
Край получит 2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
ВТБ Капитал Инвестиции проведет онлайн-конференции для клиентов
Переход на «цифру»: в краснодарском энергорайоне установлено 7,5 тысяч «умных» счетчиков
Хулиган на костылях разгромил полквартиры сожительницы
Мэр Сочи продолжает онлайн-приемы горожан
В больницы края завезли 37 аппаратов искусственной вентиляции легких
В Белореченске поймали 22-летнюю закладчицу наркотиков
Инстаграм Вениамина Кондратьева вошел в топ по количеству подписчиков среди аккаунтов российских губернаторов
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
В ночном пожаре под Усть-Лабинском погибли два жителя Кубани
В Краснодаре начали работать 6 карантинных постов ДПС
Фестиваль «Кинотавр» в Сочи перенесен на осень
Ученые из Курганинска присоединились к Всероссийскому волонтерскому проекту «Мейкеры против COVID»