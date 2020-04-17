2020-04-16T19:53:55+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 17 апреля 2020: в городе не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID 19

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 17 апреля 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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По коронавирусным вопросам в Краснодарском крае работает "горячая линия"По коронавирусным вопросам в Краснодарском крае работает "горячая линия"Фото: Виталий ТИМКИВ
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По данным регионального оперативного штаба, за истекшие сутки число инфицированных в городе осталось неизменным.

Таким образом, в Сочи официально 50 заболевших COVID 19. Среди заболевших-4-летний ребенок.

По информации Роспотребнадзора, инфекцию девочка подхватила у своих родителей-врачей "Скорой помощи".

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Шестеро из них-в тяжелом состоянии. 11 человек выздоровели и ранее были выписаны.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, всего в обсерваторах края находятся 211 человек, из них cейчас 169 - в Сочи.

- Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное,- отмечают в оперштабе.

490 человек в городе продолжают оставаться на 14-дневной самоизоляции в своих квартирах. Они приехали в Сочи из регионов с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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