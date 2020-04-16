Алексей Коденев: Для сдачи крови в Краснодарском крае приглашают кадровых доноров

После объявления нерабочих дней, а затем и карантина из разных регионов страны посыпались тревожные сообщения о нехватке донорской крови. Главный врач краевой Станции переливания крови Алексей Коденев рассказал «КП-Кубань» как организована работа с донорами в условиях пандемии из-за коронавируса.

- Мы действительно увидели, что с 28 марта по 2 апреля количество доноров сократилось. Вместо обычных 100-140 человек приходило 26. Люди разбирались с тем, как жить дальше в условиях эпидемии, кто-то получал пропуска, - говорит Алексей Коденев. – Но мы работаем круглый год и готовы к меняющимся обстоятельствам, ситуация быстро выправилась, сегодня на станции были около 80 человек.

Банк крови Краснодарского края постоянно пополняется, большую его часть составляет плазма, которая может храниться в течение 36 месяцев. Ее запасов более чем достаточно, поэтому этот компонент сейчас не принимают, чтобы сократить количество посетителей станции. Однако, например, тромбоциты хранятся всего пять дней, поэтому доноры нужны постоянно, даже в условиях пандемии.

- В нашем регионе очень много почетных доноров – более 21 тысячи человек. У нас большая база кадровых доноров, и сегодня мы в первую очередь работаем с теми, кого хорошо знаем. Обзваниваем каждого, согласовываем удобное время для сдачи крови, высылаем приглашения, с которыми они могут спокойно добраться и подтвердить цель выхода из дома, - говорит врач.

Потребность в тромбоцитах испытывают в онкологическом диспансере, его сотрудники сами предложили провести акцию.

- Мы откликнулись на их инициативу и мобильные станции переливания развернули прямо на территории диспансера, чтобы минимизировать контакты. 107 сотрудников и главный врач сдали кровь, - рассказал Алексей Коденев.

Мобильные станции помогают сохранить доноров для краевой станции по всему региону – они продолжают отправляться в районы согласно графику.

Алексей Коденев отмечает, что вместе со снижением количества доноров, в целом сократилось и количество операций.

- Стало меньше дорожно-транспортных происшествий, травмирования, многие плановые операции перенесены. Это объективная ситуация, - отмечает специалист.

Большое внимание сейчас уделено безопасности доноров. На станции крови ограничено количество посетителей, усилена санобработка, медработники сдают тесты на коронавирусную инфекцию.

Сдать кровь можно только по предварительной записи, позвонив регистратуру по номеру 8(861)233-72-11. Донорами не могут стать те, кто недавно прибыл из-за рубежа в течение месяца или контактировал с вернувшимися на родину.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В отделении переливания крови Краевой клинической больницы №1, где продолжают принимать экстренных пациентов, в первые дни карантина провели акцию, на которую откликнулись сами медики. 53 сотрудника и 38 доноров за два дня сдали почти 45 литров крови.

В больнице организован свободный вход в отделение переливания для доноров. Чтобы сдать кровь, нужно обратиться по телефонам 8(861) 252-87-54 или 8(929) 844-02-26. Медики также высылают приглашения с точным временем визита, чтобы избежать скопления людей.

При себе обязательно иметь паспорт. Перед процедурой необходимо выспаться. Рекомендован легкий завтрак: каши, печенье, хлеб, фрукты, чай, вода. Накануне нельзя есть жирную пищу.