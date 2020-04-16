«Было очень страшно!»: вылечившаяся после коронавируса сочинка рассказала о своем недуге

Врачи и власти, используя все возможности, призывают людей придерживаться самоизоляции и не искушать судьбу, без особой на то необходимости. Справиться с болезнью в регионе удалось 48 кубанцам, среди них и 21-летняя жительница Сочи Арина Молчанова.

- Страшно, непонятно и сложно поверить, - такими словами описывает свои впечатления выздоровевшая от коронавируса сочинка.

Чтобы ответить на многочисленные вопросы, которые ей поступают от обеспокоенных людей, девушка записала видео.

- 13 марта я прилетела в Сочи из Франции. Меня встретили родители с аэропорта и увезли к себе домой. Переночевав, на утро я почувствовала себя нехорошо. Симптомы были точно такие же, как при ОРВИ. Мама меня лечила ингаляциями, но это особо не помогло, - говорит Арина.

В больнице девушка пролежала 2 недели.

Уехав от родителей, девушка вернулась в свое жилье и решила там самоизолироваться.

- Первые шесть дней после прилета были самыми ужасными, самыми страшными, - продолжает Арина. – Мне было тяжело дышать, у меня были красные глаза и очень сильное пощипывание, хочет постоянно моргать, ощущение, будто рядом лук, но слезы не текут. Появился белый налет на языке. А еще я потеряла обоняние, причем я поняла это, когда заказала пиццу с пепперони (острая разновидность салями – Авт.). Я ем и понимаю, что ни вкуса ни запаха не чувствую. Тогда я побежала в спальню, стала нюхать все свои духи, но никакого аромата не слышала. Именно тогда я и забила тревогу.

К тому моменту сочинка узнала, что у ее подруги, с которой она контактировала ранее, подтвердился коронавирус. Арина позвонила в инфекцонную больницу, сообщила об этом - через полчаса ее госпитализировали. Как только девушку положили в изолированный бокс, у нее взяли анализы – кровь из вены, а также «четыре мазка»: два из носа и два из зева.

- Мне как-то присылали фото, как делают тест на коронавирус. Якобы человеку засовывают длинную спицу через нос в рот, чтобы взять смывы. На самом деле все иначе – анализ берут просто через рот и это не страшно, - опровергает слухи девушка. - Что касается нахождения в больнице, то в боксе, где я лежала абсолютно одна, закрыты все двери и окна. Ко мне заходил врач каждое утро.

После выписки сочинке дали все справки и медзаключения.

Медик интересовался самочувствием пациентки, измерял пульс, слушал легкие.

- Мой первый анализ готовился пять дней. Пришла врач и сказала, что результат сомнительный, - уточняет Арина. – Все это время у меня была одышка, болело в груди, как будто что-то положили и ты не можешь сделать вдох. Кроме того, держалась температура около 37,2 градуса. Кашель был сухой, но очень редко. Тошноты не было.

Позднее сотрудники больницы сообщили Арине, что у нее все-таки диагностирован коронавирус. Однако организм с ним успешно справился. Когда очередной тест показал отрицательный результат, девушку выписали – в общем сложности она пролежала 14 дней. Но даже после возвращения домой, сочинка на некоторое время изолировалась дома.

- Всех, кого волнует вопрос, заразила ли я кого-нибудь, отвечаю – нет, все мои родные остались здоровы. Даже будущий муж, с которым мы жили все это время вместе, с родителями также все в порядке. У всех взяли анализы – тесты оказались отрицательными, - добавляет переболевшая коронавирусом сочинка.

Сейчас Арина чувствует себя хорошо, о болезни ей уже ничего не напоминает.

- Не знаю, можно ли переболеть коронавирусом дважды, но в больнице мне сказали, что иммунитет вырабатывается не навсегда, а на определенное время. Самое главное, что хочу сказать - пожалуйста сидите дома! Это не дураки придумали. Вирус есть – это правда. Просто у кого-то он протекает в легкой форме, а у кого-то – в тяжелой. Мне в этом плане повезло – к аппарату ИВЛ меня не подключали, - сказала Алина, добавив, что никаких хронических заболеваний у нее не было.