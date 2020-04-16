2020-04-17T09:33:23+03:00
Общество

«Радость праздника». Сочинский хлебокомбинат изготовит к Пасхе 130 тысяч куличей

Прямо на предприятии выпечку освятил настоятель одного из храмов курорта
Юлия БАРАНОВА
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Настоятель храма Архангела Михаила протоиерей Александр Мензелинцев освятил куличи Сочинского хлебокомбината. Фото пресс-службы мэрии СочиНастоятель храма Архангела Михаила протоиерей Александр Мензелинцев освятил куличи Сочинского хлебокомбината. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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Скоро Пасха, но из-за угрозы распространения коронавируса, жителям Сочи рекомендовано оставаться дома и не посещать храмы. Поэтому на Сочинском хлебокомбинате куличи священнослужители окропили святой водой прямо в цеху, чтобы горожане могли купить уже освящённую выпечку.

Пасхальные куличи. Фото предоставлено отделом маркетинга предприятия

Пасхальные куличи. Фото предоставлено отделом маркетинга предприятия

Готовиться к светлому празднику Пасхи на предприятии начали заранее – еще с января. Технологи придирчиво отбирали партии муки – требования к ней в куличах самые высокие.

- Насколько бы талантливым ни был кондитер, если он допустил на свое производство некачественные или просто неправильно подобранные продукты, все его мастерство и усилия будут сведены к нулю, - рассказала сайту "КП" - Кубань" начальник производственно-технической лаборатории предприятия Галина Рыжкова. - Поэтому работники лаборатории уделяют особое внимание выбору ингредиентов. Это один из секретов, почему куличи получаются такими вкусными, нежными и пышными.

Тестирование продукции в лаборатории Сочинского хлебокомбината. Фото предоставлено отделом маркетинга предприятия

Тестирование продукции в лаборатории Сочинского хлебокомбината. Фото предоставлено отделом маркетинга предприятия

По словам Рыжковой, рецептура куличей проверена десятилетиями, но все равно ее ежегодно отрабатывают на новом сырье и вносят необходимые корректировки.

- Нам хочется, каждый кулич принес в дом радость светлого праздника, - призналась начальник лаборатории.

Закупщики ищут у производителей Краснодарского края необычные украшения, формочки для выпечки, выбирают качественный изюм, цукаты и ванилин. «Химии» в куличах нет. Отношения к «улучшителям», консервантам и прочим добавкам на Сочинском хлебокомбинате по прежнему резко отрицательное.

Праздничная продукция Сочинского хлебокомбината. Фото предоставлено отделом маркетинга предприятия

Праздничная продукция Сочинского хлебокомбината. Фото предоставлено отделом маркетинга предприятия

Цех наполнен необыкновенно аппетитным ароматом свежей выпечки. Хлебокомбинат изготавливает куличи строгие, высокие, с щедрой шапкой помадки – это уже классика, которую технологи предприятия улучшают каждый год. Большие, праздничные в коробках и в дополнительной упаковке, они надолго сохраняют свежесть. Несколько лет назад в ассортименте сдобы добавился кулич творожный, полный цукатов и изюма.

Украшение куличей. Фото предоставлено отделом маркетинга предприятия

Украшение куличей. Фото предоставлено отделом маркетинга предприятия

В этом году на Кубани впервые встречают Пасху в условиях карантина. Но ограничительные меры, введённые из-за опасности распространения коронавируса, практически не повлияли на производство праздничной выпечки. Для хлебокомбината сейчас крайне важно поддерживать запасы сырья и не снижать темпы производства, чтобы продукции хватило всем жителям.

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки многие горожане будут отмечать праздник дома, поэтому глава города Алексей Копайгородский обратился к епископу Сочинскому и Туапсинскому Герману с просьбой освятить всю праздничную выпечку хлебокомбината непосредственно в процессе производства.

С благословения владыки Германа куличи освятил настоятель храма Архангела Михаила протоиерей Александр Мензелинцев. Святой водой он окропил и производственные цеха предприятия, и сырьевую продукцию.

Настоятель храма Архангела Михаила протоиерей Александр Мензелинцев освятил производственные цеха предприятия. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Настоятель храма Архангела Михаила протоиерей Александр Мензелинцев освятил производственные цеха предприятия. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- В этом году, братья и сестры, Пасха Господня проходит в особых условиях. Не простое время для нашего города. Было принято решение освятить куличи здесь, на хлебокомбинате. Мы совершили чин, чтобы каждый мог взять продукт домой уже освященный, - рассказал отец Александр.

В условиях карантина Сочинский хлебокомбинат многократно усилил санитарную обработку контактных поверхностей, всем сотрудникам выданы санитайзеры, маски и перчатки. Но в некоторых цехах работа в перчатках невозможна, поэтому рабочие ежедневно проходят медосмотр перед началом работы.

Украшение куличей. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Украшение куличей. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Сегодня мы производим около 75 тонн продукции в сутки, в ассортименте – более 250 наименование изделий. Производство отличает применение натурального и высококачественного сырья, благодаря чему предприятие неоднократно отмечалось медалями и дипломами на региональных и общероссийских выставках, - сообщил сайту "КП" - Кубань" генеральный директор АО «Сочинский хлебокомбинат» Артем Глущенко. – Мы – это коллектив единомышленников, для которых главное – забота о покупателе. На комбинате постоянно ведется работа по разработке новых оригинальных рецептур, внедрению современных видов упаковки, расширению географии поставок. На предприятии работают около тысячи человек - это наш главный капитал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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