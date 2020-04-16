«Радость праздника». Сочинский хлебокомбинат изготовит к Пасхе 130 тысяч куличей

Скоро Пасха, но из-за угрозы распространения коронавируса, жителям Сочи рекомендовано оставаться дома и не посещать храмы. Поэтому на Сочинском хлебокомбинате куличи священнослужители окропили святой водой прямо в цеху, чтобы горожане могли купить уже освящённую выпечку.

Пасхальные куличи. Фото предоставлено отделом маркетинга предприятия

Готовиться к светлому празднику Пасхи на предприятии начали заранее – еще с января. Технологи придирчиво отбирали партии муки – требования к ней в куличах самые высокие.

- Насколько бы талантливым ни был кондитер, если он допустил на свое производство некачественные или просто неправильно подобранные продукты, все его мастерство и усилия будут сведены к нулю, - рассказала сайту "КП" - Кубань" начальник производственно-технической лаборатории предприятия Галина Рыжкова. - Поэтому работники лаборатории уделяют особое внимание выбору ингредиентов. Это один из секретов, почему куличи получаются такими вкусными, нежными и пышными.

Тестирование продукции в лаборатории Сочинского хлебокомбината. Фото предоставлено отделом маркетинга предприятия

По словам Рыжковой, рецептура куличей проверена десятилетиями, но все равно ее ежегодно отрабатывают на новом сырье и вносят необходимые корректировки.

- Нам хочется, каждый кулич принес в дом радость светлого праздника, - призналась начальник лаборатории.

Закупщики ищут у производителей Краснодарского края необычные украшения, формочки для выпечки, выбирают качественный изюм, цукаты и ванилин. «Химии» в куличах нет. Отношения к «улучшителям», консервантам и прочим добавкам на Сочинском хлебокомбинате по прежнему резко отрицательное.

Праздничная продукция Сочинского хлебокомбината. Фото предоставлено отделом маркетинга предприятия

Цех наполнен необыкновенно аппетитным ароматом свежей выпечки. Хлебокомбинат изготавливает куличи строгие, высокие, с щедрой шапкой помадки – это уже классика, которую технологи предприятия улучшают каждый год. Большие, праздничные в коробках и в дополнительной упаковке, они надолго сохраняют свежесть. Несколько лет назад в ассортименте сдобы добавился кулич творожный, полный цукатов и изюма.

Украшение куличей. Фото предоставлено отделом маркетинга предприятия

В этом году на Кубани впервые встречают Пасху в условиях карантина. Но ограничительные меры, введённые из-за опасности распространения коронавируса, практически не повлияли на производство праздничной выпечки. Для хлебокомбината сейчас крайне важно поддерживать запасы сырья и не снижать темпы производства, чтобы продукции хватило всем жителям.

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки многие горожане будут отмечать праздник дома, поэтому глава города Алексей Копайгородский обратился к епископу Сочинскому и Туапсинскому Герману с просьбой освятить всю праздничную выпечку хлебокомбината непосредственно в процессе производства.

С благословения владыки Германа куличи освятил настоятель храма Архангела Михаила протоиерей Александр Мензелинцев. Святой водой он окропил и производственные цеха предприятия, и сырьевую продукцию.

Настоятель храма Архангела Михаила протоиерей Александр Мензелинцев освятил производственные цеха предприятия. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- В этом году, братья и сестры, Пасха Господня проходит в особых условиях. Не простое время для нашего города. Было принято решение освятить куличи здесь, на хлебокомбинате. Мы совершили чин, чтобы каждый мог взять продукт домой уже освященный, - рассказал отец Александр.

В условиях карантина Сочинский хлебокомбинат многократно усилил санитарную обработку контактных поверхностей, всем сотрудникам выданы санитайзеры, маски и перчатки. Но в некоторых цехах работа в перчатках невозможна, поэтому рабочие ежедневно проходят медосмотр перед началом работы.

Украшение куличей. Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Сегодня мы производим около 75 тонн продукции в сутки, в ассортименте – более 250 наименование изделий. Производство отличает применение натурального и высококачественного сырья, благодаря чему предприятие неоднократно отмечалось медалями и дипломами на региональных и общероссийских выставках, - сообщил сайту "КП" - Кубань" генеральный директор АО «Сочинский хлебокомбинат» Артем Глущенко. – Мы – это коллектив единомышленников, для которых главное – забота о покупателе. На комбинате постоянно ведется работа по разработке новых оригинальных рецептур, внедрению современных видов упаковки, расширению географии поставок. На предприятии работают около тысячи человек - это наш главный капитал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Кубанской митрополии Исидор благословил проведение служб на территории храмов.

Он также призвал местных жителей на Пасху молиться дома (читайте далее)