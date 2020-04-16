Сергей Михайлович Бушев (1900–1969) – участник Гражданской войны в России, войны в Испании, генерал-майор. В феврале-октябре 1942 г. – заместитель командира 411-й стрелковой дивизии, командир 211-й отдельной курсантской стрелковой бригады, 23-й истребительной бригады, 10-й отдельной стрелковой бригады.

10 октября 1942 г.

Здравствуй, моя дорогая жинка!

Шлю тебе свой близкий, родной и боевой привет. Роднусенька, я здоров, живу по-боевому, на «отлично». Живу в земляночке, про жилища и думать перестал, зато живу, как вольная птичка, на свежем воздухе, весь день на солнце, и должен тебе сказать, это на меня действует благотворно.

Правда, при этом требуется небольшая привычка к шуму самолётов, причём нужно иметь музыкальный, как у меня, слух, чтобы отличить своих от чужих, да ещё и предусмотреть, какие гадости может и способен сделать враг, и нужно с гордостью поприветствовать своих сталинских соколов, которые фашистам жить не дают.

Необходимо уметь при необходимости укрыться от вражеских снарядов и миномётов, выследить и уничтожить их. Вот в такой работе уходит весь день, слушаем, учим слушать, выделять и уничтожать, да и уничтожаем этих паразитов не счесть сколько.

Стало быть, живём хорошо, ожидаем и готовимся к решительному разгрому всех бандитов, зарвавшихся на нашу землю.

Крепите тылы, будьте здоровы. Привет Саше и Лизе. До свиданья. Целую крепко.

Проект «Письма с фронта» создан КП совместно с идейным вдохновителем и автором одноименного четырехтомника, Заслуженным журналистом Кубани Татьяной Андреевной Василевской при поддержке строительной компании «АСК».

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