Как AliExpress поддерживает покупателей и продавцов в период самоизоляции

Большинство покупателей притягивают приятные цены, порой в несколько раз ниже, чем в традиционных магазинах. И одной из наиболее популярных торговых площадок стал интернет-магазин AliExpress. Кроме того, площадка привлекает ассортиментом из миллионов товаров, в том числе продуктов питания, которые привезут прямо до двери бесплатно.

В сложное время самоизоляции площадка поддерживает боевой дух покупателей. Она проводит онлайн-трансляции со звездами, запускает тематические распродажи, например, скидки на спортивные товары для дома или на товары для пожилых людей, которых сейчас нужно особенно оберегать. Еще ее любят за подробное описание товаров с фотографиями, отзывы реальных покупателей и возможность общения с продавцом, что помогают сделать правильный выбор при покупке. Немалую роль играет и защищенность покупателя. Оплачивая покупку онлайн, можно не опасаться, что деньги «растворятся» Пока покупатель не подтвердит получение и качество товара, деньги продавец не получит - модель работы онлайн-площадки.

Фото; пресс-служба AliExpress.

Еще одно нововведение компании специально для российских покупателей — новый сервис AliExpress Plus. Специалисты компании отобрали миллион товаров из России, Китая и других стран от 10 тысяч лучших по качеству производителей. На эти продукты действуют особые условия специально для периода изоляции.

Товары из любой страны гарантированно доставят в промежуток от двух дней до двух недель. Возможной она стала благодаря прямого контакта площадки с продавцами, улучшенной логистики с Почтой России и других условий. О них — чуть ниже.

В период самоизоляции доставка Почтой России до двери для пользователей Plus до двери полностью бесплатная. На сами товары из этого раздела в честь открытия будут действовать скидки до 50 %.

Любой товар из категории Plus можно будет легко вернуть в течение двух недель без объяснения причины и с полным возвратом денежных средств. Более того, в связи с периодом самоизоляции срок возврата товаров увеличен на 30 дней для безопасного возврата посылок.

В преимуществах для пользователя в период изоляции разобрались. А как AliExpress помогает российскому бизнесу?

Легкий старт для новичков

Нынешней весной компания решила обнулить комиссию начинающим продавцам. Сейчас, когда экономику всего мира лихорадит из-за пандемии, предприниматели нуждаются в любой поддержке. Поэтому AliExpress отменил комиссию на первые 100 товарных позиций в течение полугода. Иными словами, продавцы будут получать полную сумму с каждой продажи. Воспользоваться льготой могут продавцы, которые выйдут на площадку с апреля.

Бесплатный склад

Компания предоставила всем продавцам возможность хранить товары на бесплатном складе в течение 60 дней. Это еще одна мера поддержки предпринимателей в непростое время. Бесплатное хранение товаров позволит малому и среднему бизнесу значительно сократить расходы. Чтобы воспользоваться услугой, продавцу маркетплейса нужно подать заявку в AliExpress Россия. Специалисты компании подберут подходящий склад, где можно хранить товар на протяжении 60 дней. По истечении срока предприниматель может его забрать или продлить срок хранения за стандартную плату.

Спекулянтов отправят в бан

AliExpress - социально-ориентированная компания, ее руководство строго следит за соблюдением прав не только продавцов, но и покупателей. Поэтому за спекуляции на защите населения от вируса AliExpress Россия будет блокировать продавцов. Еще в начале марта компания призывала предпринимателей не повышать цены на медицинские и дезинфицирующие средства, не занижать цены без ограничения по количеству товаров в заказе, чтобы скидкой не могли воспользоваться перекупщики, не использовать медицинские маски в качестве бесплатного подарка и не приписывать товару целительные противовирусные свойства. Покупателей, заметивших подобные нарушения, AliExpress Россия просит обратиться в службу поддержки.

Фото; пресс-служба AliExpress.

Более 10 тысяч российских магазинов

В 2020 году на платформе стало еще больше продавцов из России. Сегодня через AliExpress отечественными продуктами торгуют более 10 тысяч магазинов. Всего за год количество российских товаров выросло в 38 раз: теперь на Tmall и AliExpress делают 1,5 млн заказов от местных продавцов. AliExpress входит в топ-10 наиболее посещаемых сайтов в стране, а мобильное приложение - в лидеры по скачиваниям для платформ iOS и Android в России за первое полугодие 2019 года.

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