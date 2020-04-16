Перенос Парада Победы 2020 в Новороссийске: какого числа пройдет и почему переносят

Стало известно о переносе Парада Победы в Новороссийске. Город-герой широко отметит праздник не 9 мая, а позже. Сейчас решается вопрос о новой дате. Не исключено, что Парад Победы в Новороссийске пройдет 24 июня или в сентябре. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

16 апреля Владимир Путин поручил проработать перенос военных парадов в честь Дня победы. Накануне с такой просьбой к нему обратились представители ветеранских организаций.

- Поручаю министру обороны и руководителям силовых ведомств перенести подготовку к военным парадам в регионах, - заявил президент.

Решения будут принимать все регионы отдельно. На сегодняшний день неизвестно, на какое число перенесут Парад Победы 2020 в Новороссийске.

24 июня – день, когда прошел первый Парад Победы, а 3 сентября – день окончания Второй мировой войны. Эти даты рассматриваются среди возможных вариантов переноса.

«КП-Кубань» следит за развитием событий. Первая информация от министерства обороны и администрации региона будет опубликована на kp.ru