2020-04-16T19:04:23+03:00
Общество

Перенос Парада Победы 2020 в Новороссийске: какого числа пройдет и почему переносят

В Новороссийске принято решение об отмене Парада Победы 9 мая
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба ЮВОФото: пресс-служба ЮВО
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Стало известно о переносе Парада Победы в Новороссийске. Город-герой широко отметит праздник не 9 мая, а позже. Сейчас решается вопрос о новой дате. Не исключено, что Парад Победы в Новороссийске пройдет 24 июня или в сентябре. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

16 апреля Владимир Путин поручил проработать перенос военных парадов в честь Дня победы. Накануне с такой просьбой к нему обратились представители ветеранских организаций.

- Поручаю министру обороны и руководителям силовых ведомств перенести подготовку к военным парадам в регионах, - заявил президент.

Решения будут принимать все регионы отдельно. На сегодняшний день неизвестно, на какое число перенесут Парад Победы 2020 в Новороссийске.

24 июня – день, когда прошел первый Парад Победы, а 3 сентября – день окончания Второй мировой войны. Эти даты рассматриваются среди возможных вариантов переноса.

«КП-Кубань» следит за развитием событий. Первая информация от министерства обороны и администрации региона будет опубликована на kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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