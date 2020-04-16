Перенос Парада Победы 2020 в Краснодаре: какого числа пройдет и почему переносят

Все мероприятия, готовящиеся в Краснодаре к 75-летию Великой Победы, будут перенесены из-за угрозы распространения коронавируса. Парад Победы 2020 в Краснодаре тоже состоится позже, чем было запланировано ранее.

О необходимости такого решения сегодня, 16 апреля, заявил лидер государства Владимир Путин. А накануне с просьбой о переносе Парада Победы в администрацию президента обратились ветераны.

- Поручаю министру обороны и руководителям силовых ведомств перенести подготовку к военным парадам в регионах, - отметил Владимир Путин.

Теперь каждый регион должен принять соответствующее решение, продиктованное необходимостью. Пока неизвестно, на какое число торжества будут перенесены в Краснодаре. Но уже названы несколько вариантов их проведения. Это 24 июня, когда воины-победители прошли парадным маршем по Красной Площади. Или 3 сентября, признанное датой окончания Второй Мировой войны.

"КП"- Кубань" будет держать в курсе всех изменений по поводу даты и мест проведения торжественных мероприятий ко Дню Победы.