В Краснодаре закрыли на карантин больницу, в которой лечили умершую от коронавируса 78-летнюю пенсионерку

О временном закрытии БСМП сообщили на официальном акаунте медучреждения в Instagram.

- Больница скорой медицинской помощи временно закрыта для приема пациентов. В учреждении проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. Мы продолжаем оказывать всю необходимую медицинскую помощь пациентам, поступившим ранее и находящимся в стационарах. БСМП продолжит свою работу в штатном режиме при поступлении особого распоряжения. Пациенты бригадами скорой помощи доставляются в другие больницы города, - говорится в сообщении.

16 апреля главный государственный санитарный врач региона подписала постановление о временно закрытии зиповской больницы из-за массовой заболеваемости коронавирусом медиков.

Как поясняет оперативный штаб, ранее в травматологическое отделение больницы поступила 78-летняя пациентка с закрытым переломом левого бедра. Через пару дней после госпитализации у пенсионерки обнаружили коронавирус. Ее экстренно перевезли в инфекционную больницу Краснодара, закрыв при этом на карантин травматологию. Спасти пациентку не удалось.

- Одновременно в БСМП начали подтверждаться тесты на коронавирус у медиков, которые оказывали помощь женщине. Вирус распространился среди коллектива, поэтому было принято решение о закрытии на карантин всей больницы, - сообщает оперштаб.

Там же отмечают, что работники и пациенты находятся в медучреждении круглосуточно, персонал тестируют на выявление коронавируса.

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