Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 17 апреля 2020: БСМП закрыта, штраф за повторное нарушение карантина – 50 тысяч

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 17 апреля. В регионе продолжает действовать карантин.

В Краснодаре начали работу шесть карантинных постов ДПС, на них проверяют всех водителей с 7 до 10 утра и после 16 часов. Посты расположены на пересечениях Зиповской и Ростовского шоссе, Красной и Буденного, Северной и Передовой, Тургенева и Атарбекова, Дзержинского и Авиагородка, Мачуги и Трамвайной. Посты также продолжают работу и на въездах в город, где развернули за сутки 600 автомобилей без пропусков.

С 16 апреля все въезжающие в Краснодарский край из других регионов, обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию.

- Тем, кто въезжает в край и имеет местную прописку, сотрудники Роспотребнадзора выдают предписания о необходимости самоизоляции в течение 14 дней, а также сообщении по прибытии о своем месте нахождении в учреждения здравоохранения, – рассказал вице-губернатор Анатолий Вороновский. – Тем, кто не имеет прописки, предлагается вернуться в свой регион или же отправиться на обсервацию.

За нарушение карантина предусмотрены штрафы – от 15 тысяч рублей, за повторное нарушение наказание – 50 тысяч рублей.

Соблюдение режима запрета нахождения людей в местах массового отдыха и на иных объектах, попавших под ограничения, контролируют специальные мобильные отряды самоконтроля. В их состав входят полицейские, казаки и представители местных администраций.

На Сенном рынке 16 апреля открылась ярмарка, где продают овощи и фрукты. Здесь работают несколько точек на достаточном удалении друг от друга вблизи крытого рынка. Сам крытый рынок не работает. Также работает рынок на улице Восточный обход, 21.

16 апреля на 14 дней закрыта на карантин ГБУЗ Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Краснодара. Это произошло из-за заболевания коронавирусом нескольких медиков, которые оказывали помощь 78-летней женщине с переломом бедра, у которой обнаружили инфекцию. Спасти пациентку не удалось.

Больница приостановила прием пациентов. Персонал и пациенты в настоящее время находятся в медучреждении круглосуточно. Пациенты получают лечение, проводится тестирование персонала и больных на коронавирус, обеззараживание помещений.

- Входящая в состав БСМП служба «скорой медицинской помощи» со всеми десятью подстанциями продолжает работу в прежнем режиме. Определены медицинские учреждения, которые примут больных для оказания неотложной помощи, - сообщают в краевом оперативном штабе.

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае достигло 260, из них 73 находияся в Краснодаре (+12 за сутки).

– Тринадцать человек находятся в тяжелом состоянии – шесть в инфекционной больнице №2 Сочи и столько же в СКИБ, один в Лабинской ЦРБ. 121 пациент в состоянии средней тяжести. 48 человек выписаны с выздоровлением, – сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Как отметили в ведомстве, становится больше «тяжелых» пациентов и в состоянии средней степени тяжести.

Темпы роста заболеваемости снизились, причиной тому стал введенный 31 марта карантин. Однако угроза вспышки инфекции все еще сохраняется, поэтому стоит оставаться дома. Карантин в Краснодарском крае действует до 18 апреля.

17 апреля в 14 часов состоится заседание краевого оперативного штаба, на котором будет принято решение о продлении карантина.