«Это наш долг»: сотрудники одного из крупнейших отелей Сочи обеспечивают медиков горячими обедами

В дни карантина все больше сочинских ресторанов и кафе бесплатно готовят блюда для медиков и волонтёров, находящихся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Сотрудники одной из крупнейших гостиниц курорта - Гранд- отеля «Жемчужина» готовят для врачей инфекционной больницы полноценные горячие обеды.

В меню входят мясо с гарниром, салат и булочки с различной начинкой. Набор бллюд при этом ежедневно обновляется. Горячее питание регулярно получают десятки врачей-инфекционистов и волонтёров сочинских стационаров.

Питание получают десятки врачей городских больниц. Фото пресс-службы мэрии Сочи

В связи с введенными в регионе карантинными мерами гостиничный комплекс пока не обслуживает туристов и не может получать никаких доходов, но его сотрудники считают своим долгом в это сложное время проявить свою гражданскую позицию и лучшие человеческие качества.

- Мы уважаем труд медицинских работников и хотим внести свой вклад в общее дело. Сейчас нам трудно, но мы готовы поддержать тех, кому нужна помощь, - отметила генеральный директор отеля «Жемчужина» Светлана Ермилова. Эту добровольческую миссию сотрудники отеля намерены проводить и дальше.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи представители национальных диаспор доставили медикам горячие обеды из десятков блюд.