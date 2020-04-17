Невзирая на карантин: жители Геленджика возмутились открытием магазина, которое собрало людей

Накануне в городе-курорте состоялось открытие супермаркета. Чтобы перерезать ленточку и официально дать старт работе магазина, приехали руководители и персонал. Пришли и обычные жители курорта.

- Около полусотни людей в нарушение карантинных ограничений столпились у входа в супермаркет, ожидая его открытия. У кого-то есть маски, а у кого-то нет. Разве это не запрещено? - возмущались пользователи, когда в Сети появился ролик с открытия.

Открытие магазина в Геленджике во время карантина Видео: vk.com/gelenpublic.

Представители магазина прокомментировать оперативно ситуацию не смогли. Однако в региональном Роспотребнадзоре пояснили - если все необходимые требования из-за угрозы распространения коронавируса соблюдаются, то наказывать торговую точку не за что. Кроме того, в мэрии курорта заверили, что никаких нарушений не было, так как праздничного мероприятия не проводилось.

- Подчеркиваю, что открытие магазина было техническим, а не торжественным (его руководство запланировало на период после снятия режима ограничений). В адрес администрации руководством торгового объекта было направлено официальное письмо, в котором четко обозначено «в среду, 15 апреля 2020 года, в Геленджике планируется техническое открытие нового супермаркета», - говорит «КП» - Кубань» начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Геленджика Антон Саранчук. - В рамках мировой повестки и в сложившейся ситуации по профилактике COVID-19, торжественное открытие супермаркета переносится на более благоприятный период».

По словам мэрии, руководство торговой точки не стремилось пригласить, как можно больше людей на это мероприятие, не было и средств массовой информации. Тем не менее, людей было достаточно много, и расстояния между ними в 1,5 метра не было. На ролике видно, что народ столпился и ждет открытия.

- Да, действительно, представители магазина повесили воздушные шары, сотрудники управления торговли сделали по этому поводу замечание, - добавляет Антон Саранчук. - Однако, все санитарные нормы соблюдены, требования выполнены. В частности, разметки в супермаркете нанесены, маски и перчатки у персонала были.