2020-04-17T14:20:11+03:00
Коронавирус Covid-19

«Меняю маски на двушку в центре»: акушерку из Краснодара уволили за неудачную шутку

Наталья Космынина лишилась работы из-за поста в инстаграме [видео]
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Начальство не оценило шутку НатальиНачальство не оценило шутку Натальи
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Один пост в инстаграме стоил работы 29-летней акушерке краснодарского роддома Наталье Космыниной. Девушка в сториз опубликовала шуточное видео с масками и антисептиками, предложив обменять их на двухкомнатную квартиру в центре Краснодара.

Об этой актуальной шутке быстро узнало руководство роддома и предложило девушке уволиться.

Меняю маски на двушку в центре : акушерку из Краснодара уволили за неудачную шутку.

- Ну что, после видео о коронавирусе ищу работу. Предложения есть? – написала Наталья.

Инцидент произошел еще в середине марта, задолго до объявления карантина в регионе, но огласку он получил только сейчас.

Друзья и подписчики поддержали Наталью, которая не растерялась и начала вести блог о своем хобби – спорте, йоге и растяжке. Своим подписчикам она расскажет, как сесть на шпагат.

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Наталье нравилась работа в медицине
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- Я решила заняться тем, что мне по душе. Доставай коврик и подписывайся на меня, - призывает девушек Наталья.

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Теперь она учит подписчиц растяжке
100 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А В ЭТО ВРЕМЯ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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