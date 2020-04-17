«Меняю маски на двушку в центре»: акушерку из Краснодара уволили за неудачную шутку
Один пост в инстаграме стоил работы 29-летней акушерке краснодарского роддома Наталье Космыниной. Девушка в сториз опубликовала шуточное видео с масками и антисептиками, предложив обменять их на двухкомнатную квартиру в центре Краснодара.
Об этой актуальной шутке быстро узнало руководство роддома и предложило девушке уволиться.
Меняю маски на двушку в центре : акушерку из Краснодара уволили за неудачную шутку.
- Ну что, после видео о коронавирусе ищу работу. Предложения есть? – написала Наталья.
Инцидент произошел еще в середине марта, задолго до объявления карантина в регионе, но огласку он получил только сейчас.
Друзья и подписчики поддержали Наталью, которая не растерялась и начала вести блог о своем хобби – спорте, йоге и растяжке. Своим подписчикам она расскажет, как сесть на шпагат.
- Я решила заняться тем, что мне по душе. Доставай коврик и подписывайся на меня, - призывает девушек Наталья.
А В ЭТО ВРЕМЯ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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