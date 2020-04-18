Разыскиваемый за мошенничество житель Сочи заявил полицейским , что болен COVID 19
Полицией в Центральном районе Сочи задержан 37-летний местный житель, ранее находившийся в розыске по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ.
Эта статья предусматривает наказание за мошенничество в предпринимательской сфере, совершенное в крупном размере.
Задержанный в кабинете следователя в отделе полиции Центрального района не торопился давать показания, и первым делом заявил , что чувствует себя неважно и подозревает, что заразился коронавирусом.
Полицейские вызвали на место сотрудников Роспотребнадзора для проведения тестирования задержанного мужчины.
В полиции тем не менее считают, что жалобы мужчины на самочувствие не могут служить поводом для прекращения в отношении него следственных действий.
- В отношении задержанного проводится проверка ,- сообщил «КП»- Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
Как ранее сообщалось, в Сочи с момента начала пандемии зафиксировано 50 случаев заражения COVID 19 у жителей города. 11 человек выздоровели и выписаны из стационара.
163 человека находятся в обсерваторах под наблюдением врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU