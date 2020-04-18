2020-04-17T15:43:57+03:00
Общество

Разыскиваемый за мошенничество житель Сочи заявил полицейским , что болен COVID 19

Следственные действия в отношении него будут продолжены
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото КПФото КП
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Полицией в Центральном районе Сочи задержан 37-летний местный житель, ранее находившийся в розыске по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ.

Эта статья предусматривает наказание за мошенничество в предпринимательской сфере, совершенное в крупном размере.

Задержанный в кабинете следователя в отделе полиции Центрального района не торопился давать показания, и первым делом заявил , что чувствует себя неважно и подозревает, что заразился коронавирусом.

Полицейские вызвали на место сотрудников Роспотребнадзора для проведения тестирования задержанного мужчины.

В полиции тем не менее считают, что жалобы мужчины на самочувствие не могут служить поводом для прекращения в отношении него следственных действий.

- В отношении задержанного проводится проверка ,- сообщил «КП»- Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Как ранее сообщалось, в Сочи с момента начала пандемии зафиксировано 50 случаев заражения COVID 19 у жителей города. 11 человек выздоровели и выписаны из стационара.

163 человека находятся в обсерваторах под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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