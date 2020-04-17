На Кубани купить «Комсомолку» можно во всех супермаркетах и «Магнитах» у дома

На Кубани до 30 апреля продлили карантин. Выходить по-прежнему разрешено дома только в магазин, аптеку или навестить больного родственника. Но это не значит, что стоит отказывать себе в свежей прессе – «Комсомольскую правду» можно купить в «Магните» у дома или в крупных супермаркетах региона, так как «Лента», «Окей», «Перекресток», «Ашан», «Табрис».

Кстати, в «Ленте» даже можно оформить доставку на дом любимой газеты. Это можно сделать на сайте супермаркета.

Свежий выпуск "КП" в почтовых ящиках краснодарцев. Фото: Сергей Урайкин

А чтобы газет хватило всем, компании-дистрибьюторы прессы увеличили количество печатной продукции в супермаркетах. И всего около 1000 магазинов по всему Краснодарскому краю торгуют свежей прессой.

- А в некоторых районах Кубани купить «Комсомолку» можно только в «Магните» - и газету разбирают с удовольствием, мы даже увеличили поставки в эти магазины свежих выпусков «КП», - говорят в одной из компаний по доставке газет.

Спрос на информацию в крае сильно увеличился. Настолько, что не во всех отделениях «Почты России» (а они работают в карантин) можно купить свежий выпуск «КП».

- Каждое утро к нам привозят «Комсомолку», но уже к обеду ее разбирают, - рассказали на Главпочтампе Краснодара. – Другие газеты тоже хорошо берут, но именно «КП» разбирают быстрее.

Продолжают разносить «Комсомольскую правду» и почтальоны. Те, кто подписался на любимую газету, получают ее прямо в почтовый ящик.

Кстати, подписаться на «Комсомольскую правду» можно и не выходя из дома. Это в сложившихся условиях - самый безопасный способ. Достаточно заглянуть в интернет-магазин "КП" и оформить подписку онлайн. И газета будет приходить по указанному адресу в почтовый ящик. Разносят в Краснодаре свежие выпуски "КП" и волонтеры Кубанского союза молодежи. Они раскладывают газету в почтовые ящики горожан и кладут ее в продуктовые наборы, которые приносят пенсионерам на дом.

Волонтеры разносят "КП". Фото: Сергей Урайкин

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