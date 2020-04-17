2020-04-17T21:04:00+03:00
Общество

«Марафон добрых дел»: Власти Сочи во время карантина стали инициаторами взаимопомощи в городе

Депутаты, волонтеры и предприниматели во главе с мэрией объединились для поддержки медиков и помощи местным жителям
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
К светлому празднику 10 тысяч освящённых куличей лично от главы города Сочи Алексея Копайгородского адресно отправлено социально незащищённым жителям. Фото пресс-службы мэрии СочиК светлому празднику 10 тысяч освящённых куличей лично от главы города Сочи Алексея Копайгородского адресно отправлено социально незащищённым жителям. Фото пресс-службы мэрии Сочи
Изменить размер текста:

В России принято делать к Пасхе добрые дела. Тем более призыв творить добро актуален сейчас, как никогда во время карантина, когда тысячи жителей Сочи на самоизоляции нуждаются во внимании и поддержке. Это, прежде всего, пожилые горожане и семьи с маленькими детьми. В такой ситуации мэрия курорта выступила инициатором благотворительности, подавая пример и объединяя депутатов, волонтеров и предпринимателей.

К светлому празднику 10 тысяч освящённых куличей лично от главы города Сочи Алексея Копайгородского адресно отправлено социально незащищённым жителям. В первую очередь - одиноким пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, ветеранам. К этой работе были привлечены представители ТОСов.

Пасхальной выпечкой угостили и сочинских медиков и учителей. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Пасхальной выпечкой угостили и сочинских медиков и учителей. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Пасхальной выпечкой угостили и сочинских медиков, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Не оставили без внимания и учителей – партию ароматных куличей им развезли по школам и по домам. Куличи в эти дни отправляют и в другие учреждения курорта, в том числе - в Роспотребнадзор и правоохранителям. Мэр Сочи благодарит специалистов за самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса и поздравляет с приближающейся Пасхой.

Огромную поддержку медицинским учреждениям курорта оказывает и депутатский корпус. Так, например, семь депутатов (два из них – ЗСК и пять – Городского Собрания Сочи) выделили из личных средств по 1 миллиону рублей каждый. На эти деньги уже приобретены костюмы спецзащиты для сочинских медиков.

- Это мощная поддержка городского здравоохранения в целом, и забота о наших медиках. Мы благодарны депутатскому корпусу, всем общественникам, предпринимателям и волонтерам, которые включились в марафон добрых дел. В это непростое время мы объединили усилия, проявили нашу гражданскую позицию, оказывая помощь жителям Сочи. Силу доброты и важность взаимопомощи трудно переоценить, и эта помощь поступает ежедневно: и большая, и малая, и она с каждым днем растет, - прокомментировала «КП»-Кубань» заместитель главы города Сочи Галина Москалева. - Мне очень близки слова поэта Фазиля Искандера: «Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничными».

Марафон добрых дел, который запустила мэрия, подхватили национальные общины Сочи и провели масштабную благотворительную акцию в поддержку врачей и медсестер курорта. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Марафон добрых дел, который запустила мэрия, подхватили национальные общины Сочи и провели масштабную благотворительную акцию в поддержку врачей и медсестер курорта. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Марафон добрых дел, который запустила мэрия, подхватили национальные общины Сочи и провели масштабную благотворительную акцию в поддержку врачей и медсестер курорта. Представители самых многочисленных диаспор - армянской, грузинской и греческой - приготовили для медиков свои самые вкусные блюда.И подобные акции диаспоры планируют повторять.

Общественная палата Сочи создала фонд поддержки в борьбе с коронавирусом. Основную часть собранных средств ее члены направили на приобретение одноразовых комплектов одежды для медиков. Хирургические халаты, костюмы, специальные маски, очки, бахилы, перчатки и другие средства защиты переданы были персоналу городской больницы № 3 в Хосте.

Общественная палата Сочи создала фонд поддержки в борьбе с коронавирусом. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Общественная палата Сочи создала фонд поддержки в борьбе с коронавирусом. Фото пресс-службы мэрии Сочи

К марафону присоединились и студенты Сочинского государственного университета: они запустили новый волонтерский проект МореПомощи.рф. Его цель - поддержать людей, которые испытывают трудности, находясь в самоизоляции. За первую неделю работы проект объединил более 300 добровольцев, которые ежедневно по своим возможностям оказывают поддержку и детям, и взрослым.

Марафон добрых дел на курорте продолжается, и каждый день к нему присоединяются все новые, и новые участники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи волонтеры, предприниматели и депутаты объединились для помощи жителям

Местное отделение партии «Единая Россия» инициировало создание единого добровольческого штаба (продолжение)

«Шилаплави для врача»: Диаспоры Сочи угостили медиков национальными блюдами

В больницы курорта передали блюда армянской, грузинской и греческой кухни (подробности)

Уроки английского, йога и онлайн-турнир по шахматам. Волонтерский проект МореПомощи.рф в Сочи собрал первые 350 заявок

Его участники оказывают поддержку людям из разных регионов РФ, находящимся на самоизоляции (читать далее)

В Сочи школьники получили гаджеты для онлайн-обучения

Их подарили детям местные предприниматели (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Анапе при раскопках обнаружили древние монеты и пушечные ядра
В Краснодаре 17 апреля оштрафовали 107 нарушителей карантина
Все кладбища Краснодарского края закроют для посещений с 18 по 26 апреля
На Кубани многодетным семьям и инвалидам раздали продуктовые наборы и «Комсомолку»
Жителя Кубани оштрафовали за выдуманную историю о карантине в соцсетях
В Сочи суд продлил арест экс-главе администрации Хостинского района
Пасха в Краснодарском крае в 2020 году: на охрану общественного порядка выйдут две тысячи полицейских
Глава Центробанка ответила на идею раздать деньги всем россиянам
Прикована к кровати, но дышит самостоятельно: Надежда Бабкина постепенно идет на поправку
В Отрадненском и Кавказском районах отремонтировали линии электропередачи
На Кубани за нарушение карантина за последние сутки выписали почти 400 протоколов
Бывшего вице-мэра Майкопа осудят за взятки
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к интернет-банку через контакт-центр
В Краснодаре суд отправил лечиться у психиатра мужчину, оскорбившего полицейского
На Кубани обвиняют 71-летнюю бабушку, что та отравила соседских щенят
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня
Каждый житель Кубани может принять участие в акции «Сад Памяти» на своем участке или онлайн
Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 30 апреля: красные пропуска сохраняются и менять их не нужно
На Кубани определят перечень предприятий, которые возобновят работу с 20 апреля
В Краснодарском крае зафиксировали шесть очагов распространения коронавируса
Вениамин Кондратьев о продлении карантина в Краснодарском крае: Это мера вынужденная!
Пенсионерка с ножом: полиция в Сочи задержала агрессивную пожилую женщину
В Сочи сожитель ударил ножом в живот 70-летнюю женщину
В Краснодаре рынки и ярмарки работают по 11 адресам
Аэропорт Сочи продлил режим работы в ограниченном режиме
Власти Краснодара бесплатно выдают управляющим компаниям раствор для обработки подъездов
На Публичной кадастровой карте Кубани представлены сведения о земельных участках