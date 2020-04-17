«Марафон добрых дел»: Власти Сочи во время карантина стали инициаторами взаимопомощи в городе

В России принято делать к Пасхе добрые дела. Тем более призыв творить добро актуален сейчас, как никогда во время карантина, когда тысячи жителей Сочи на самоизоляции нуждаются во внимании и поддержке. Это, прежде всего, пожилые горожане и семьи с маленькими детьми. В такой ситуации мэрия курорта выступила инициатором благотворительности, подавая пример и объединяя депутатов, волонтеров и предпринимателей.

К светлому празднику 10 тысяч освящённых куличей лично от главы города Сочи Алексея Копайгородского адресно отправлено социально незащищённым жителям. В первую очередь - одиноким пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, ветеранам. К этой работе были привлечены представители ТОСов.

Пасхальной выпечкой угостили и сочинских медиков и учителей. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Пасхальной выпечкой угостили и сочинских медиков, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Не оставили без внимания и учителей – партию ароматных куличей им развезли по школам и по домам. Куличи в эти дни отправляют и в другие учреждения курорта, в том числе - в Роспотребнадзор и правоохранителям. Мэр Сочи благодарит специалистов за самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса и поздравляет с приближающейся Пасхой.

Огромную поддержку медицинским учреждениям курорта оказывает и депутатский корпус. Так, например, семь депутатов (два из них – ЗСК и пять – Городского Собрания Сочи) выделили из личных средств по 1 миллиону рублей каждый. На эти деньги уже приобретены костюмы спецзащиты для сочинских медиков.

- Это мощная поддержка городского здравоохранения в целом, и забота о наших медиках. Мы благодарны депутатскому корпусу, всем общественникам, предпринимателям и волонтерам, которые включились в марафон добрых дел. В это непростое время мы объединили усилия, проявили нашу гражданскую позицию, оказывая помощь жителям Сочи. Силу доброты и важность взаимопомощи трудно переоценить, и эта помощь поступает ежедневно: и большая, и малая, и она с каждым днем растет, - прокомментировала «КП»-Кубань» заместитель главы города Сочи Галина Москалева. - Мне очень близки слова поэта Фазиля Искандера: «Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничными».

Марафон добрых дел, который запустила мэрия, подхватили национальные общины Сочи и провели масштабную благотворительную акцию в поддержку врачей и медсестер курорта. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Марафон добрых дел, который запустила мэрия, подхватили национальные общины Сочи и провели масштабную благотворительную акцию в поддержку врачей и медсестер курорта. Представители самых многочисленных диаспор - армянской, грузинской и греческой - приготовили для медиков свои самые вкусные блюда.И подобные акции диаспоры планируют повторять.

Общественная палата Сочи создала фонд поддержки в борьбе с коронавирусом. Основную часть собранных средств ее члены направили на приобретение одноразовых комплектов одежды для медиков. Хирургические халаты, костюмы, специальные маски, очки, бахилы, перчатки и другие средства защиты переданы были персоналу городской больницы № 3 в Хосте.

Общественная палата Сочи создала фонд поддержки в борьбе с коронавирусом. Фото пресс-службы мэрии Сочи

К марафону присоединились и студенты Сочинского государственного университета: они запустили новый волонтерский проект МореПомощи.рф. Его цель - поддержать людей, которые испытывают трудности, находясь в самоизоляции. За первую неделю работы проект объединил более 300 добровольцев, которые ежедневно по своим возможностям оказывают поддержку и детям, и взрослым.

Марафон добрых дел на курорте продолжается, и каждый день к нему присоединяются все новые, и новые участники.

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