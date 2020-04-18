2020-04-17T22:42:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 18 апреля 2020: карантин продлили до 30 апреля, кладбища закрыты для посещений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 18 апреля 2020 года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Карантин в Краснодаре продлен до 30 апреляКарантин в Краснодаре продлен до 30 апреляФото: Виталий ТИМКИВ
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 18 апреля. Главная новость последних суток – карантин в Краснодарском крае продлен как минимум до 30 апреля. Все это время продолжит действовать пропускной режим для граждан и транспорта, внутри муниципалитетов возможно передвижение без пропусков только с 10 до 16 часов.

– С учетом того, что мы не достигли еще пика и кривая заболевших идет вверх, с учетом вчерашнего обсуждения с медиками, я принял решение продлить карантин в крае до 30 апреля. Это вынужденная мера. Мы не можем практически три недели быть в карантине, и потом все обрушить, – заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Теперь все жители Краснодарского края, прибывающие из других регионов на автомобилях, самолетах и поездах, обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию. Такой режим уже действует для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорты края.

Пасхальные богослужения пройдут во дворах храмов или на прилегающей территории, у прихожан будет возможность следить за службой в режиме онлайн, благодаря трансляциям.

– В Пасхальную ночь мирян просят воздержаться от Причастия. Во дворе храмов установят подсвечники, иконы расположат на высоте, недосягаемой для прикладывания, - сообщают в Кубанской митрополии.

Людей старше 65 лет призывают остаться дома, а те, кто решатся пойти в храмы должны иметь маски, дезинфицирующие средства и находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

В ночь на 18 апреля в Краснодаре закрылись все кладбища. Их посещение запрещено до 26 апреля, исключение – проведение похорон. Будут ли доступны для посещения кладбища в Родительский день (Радоницу) 28 апреля, станет известно позднее. Решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Возобновил свою работу Восточный рынок на улице Стасова, торговля ведется на Сенном и Кооперативном рынках, а также на рынке «Столичном» на улице Трудовой Славы. Кроме того, открыты семь ярмарок. Везде должны соблюдаться строгие требования Роспотребнадзора.

Число заболевших продолжает расти. В Краснодаре зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом (+19 за сутки). Всего на Кубани 290 пациентов с подтвержденным COVID-19, 49 из них выздоровели, троих спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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