Коронавирус в Сочи, последние новости на 18 апреля 2020: в обсерваторе находятся 163 человека

«КП»-Кубань» продолжает следить за эпидситуацией в Сочи и собрала последние данные о коронавирусе в городе на 18 апреля 2020 года.

Из 290 случаев заболевания коронавирусом в Краснодарском крае на территории Сочи зарегистрированы 50.

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Ранее шесть пациентов были выписаны из медучреждения.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в сочинском пункте обсервации размещено 163 человека.

- Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, - говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

В оперштабе уточнили, что все пациенты, у которых подтверждаются новые случаи заболевания в регионе, контактировали с ранее заболевшими.