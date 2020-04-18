2020-04-18T00:06:14+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 18 апреля 2020: в обсерваторе находятся 163 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 18 апреля 2020 года
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Из 290 случаев заболевания коронавирусом в Краснодарском крае на территории Сочи зарегистрированы 50. Фото: КПИз 290 случаев заболевания коронавирусом в Краснодарском крае на территории Сочи зарегистрированы 50. Фото: КП
Изменить размер текста:

«КП»-Кубань» продолжает следить за эпидситуацией в Сочи и собрала последние данные о коронавирусе в городе на 18 апреля 2020 года.

Из 290 случаев заболевания коронавирусом в Краснодарском крае на территории Сочи зарегистрированы 50.

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Ранее шесть пациентов были выписаны из медучреждения.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в сочинском пункте обсервации размещено 163 человека.

- Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, - говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

В оперштабе уточнили, что все пациенты, у которых подтверждаются новые случаи заболевания в регионе, контактировали с ранее заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре на самоизоляцию отправили 277 пассажиров, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга 17 апреля
В Анапе при раскопках обнаружили древние монеты и пушечные ядра
В Краснодаре 17 апреля оштрафовали 107 нарушителей карантина
Все кладбища Краснодарского края закроют для посещений с 18 по 26 апреля
На Кубани многодетным семьям и инвалидам раздали продуктовые наборы и «Комсомолку»
Жителя Кубани оштрафовали за выдуманную историю о карантине в соцсетях
В Сочи суд продлил арест экс-главе администрации Хостинского района
Пасха в Краснодарском крае в 2020 году: на охрану общественного порядка выйдут две тысячи полицейских
Глава Центробанка ответила на идею раздать деньги всем россиянам
Прикована к кровати, но дышит самостоятельно: Надежда Бабкина постепенно идет на поправку
В Отрадненском и Кавказском районах отремонтировали линии электропередачи
На Кубани за нарушение карантина за последние сутки выписали почти 400 протоколов
Бывшего вице-мэра Майкопа осудят за взятки
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к интернет-банку через контакт-центр
В Краснодаре суд отправил лечиться у психиатра мужчину, оскорбившего полицейского
На Кубани обвиняют 71-летнюю бабушку, что та отравила соседских щенят
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня
Каждый житель Кубани может принять участие в акции «Сад Памяти» на своем участке или онлайн
Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 30 апреля: красные пропуска сохраняются и менять их не нужно
На Кубани определят перечень предприятий, которые возобновят работу с 20 апреля
В Краснодарском крае зафиксировали шесть очагов распространения коронавируса
Вениамин Кондратьев о продлении карантина в Краснодарском крае: Это мера вынужденная!
Пенсионерка с ножом: полиция в Сочи задержала агрессивную пожилую женщину
В Сочи сожитель ударил ножом в живот 70-летнюю женщину
В Краснодаре рынки и ярмарки работают по 11 адресам
Аэропорт Сочи продлил режим работы в ограниченном режиме
Власти Краснодара бесплатно выдают управляющим компаниям раствор для обработки подъездов
На Публичной кадастровой карте Кубани представлены сведения о земельных участках