Коронавирус в Сочи, последние новости на 18 апреля 2020: в обсерваторе находятся 163 человека
«КП»-Кубань» продолжает следить за эпидситуацией в Сочи и собрала последние данные о коронавирусе в городе на 18 апреля 2020 года.
Из 290 случаев заболевания коронавирусом в Краснодарском крае на территории Сочи зарегистрированы 50.
Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Ранее шесть пациентов были выписаны из медучреждения.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в сочинском пункте обсервации размещено 163 человека.
- Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное, - говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.
В оперштабе уточнили, что все пациенты, у которых подтверждаются новые случаи заболевания в регионе, контактировали с ранее заболевшими.
ИСТОЧНИК KP.RU
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