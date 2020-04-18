2020-04-18T00:04:15+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 18 апреля 2020: в городе 50 пациентов с подтверждённым коронавирусом

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 18 апреля 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи официально 50 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.В Сочи официально 50 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.Фото: Юлия БАРАНОВА
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Публикуем последние новости о заболевших коронавирусом в Сочи на 18 апреля 2020 года. В Сочи официально 50 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, всего в обсерваторах региона находятся 205 человек, из них 163 - в Сочи. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное, температура у всех в норме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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