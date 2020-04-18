Прямая онлайн-трансляция пасхальной службы в Краснодаре состоится 18 апреля 2020 в 23:00 и пройдет из собора Александра Невского. Ее проведет телеканал «Краснодар», трансляция будет и на сайте «КП»-Кубань». На нашем сайте она начнется в 23:00.

В условиях карантина кубанские власти, Роспотребнадзор и духовенство советуют жителям Краснодарского края не ходить в храмы, а смотреть трансляцию из дома. Это необходимо, чтобы обезопасить верующих от коронавируса.

По последним данным, количество заболевших в регионе увеличилось на 45. Таким образом, всего на Кубани 335 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Четверо из них умерло.

И хотя храмы будут открыты, в них будут предприняты все меры безопасности – трансляции будут проводиться на экранах, установленных во дворах церквей. Туда же вынесут иконы, то есть внутрь храма верующие не смогут попасть.

А пасхальный крестный ход пройдет силами духовенства. Не будут и причащать верующих. Освящают пасхальные яйца и куличи до 22:00 18 апреля, а также 19 апреля с 02:30 до 17:00. И это пройдет во дворах храмов.

- При этом священнослужители проследят, чтобы прихожане находились на 1,5 метра друг от друга. Волонтеры помогут раздавать антисептические маски и обрабатывать руки дезинфицирующим средством, - пояснил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

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- Они будут вестись согласно штатному расписанию богослужений в храмах, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в Кубанской митрополии.

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