Хуже зверя: в Геленджике разыскивают живодера, который несколько раз выстрелил собаке в пасть

Этот чудовищный случай произошел в городе-курорте. Неизвестный живодер с особой жестокостью пытался расправиться с бездомной собакой. Он выпустил несколько пуль в тело дворняги. Один из выстрелов был в упор, в пасть - изверг снес нижнюю челюсть.

Истерзанное тело животного чудом обнаружили прохожие. Они услышали жалобное скуление - звук доносился из небольшой ямы у дороги. Заглянув туда неравнодушные жители курорта увидели окровавленную собаку, рядом с ней лежало несколько гильз от охотничьего ружья.

- В беззащитную собаку начали стрелять в другом месте - в 100-150 метрах обнаружены большие следы крови. Потом за ней просто шли и добивали, самым жестоким и извращенным способом, а потом оставили страдать и медленно умирать, - рассказывают «КП» - Кубань» в инициативной группе волонтеров «Зоогеленджик».

В Москву пса отвезли неравнодушные жители курорта. Фото: instagram.com/zoogelendzhik

Неравнодушные люди отвезли собаку в клинику, где сначала стабилизировали ее состояние. По словам ветеринаров, у бедной дворняги был сильнейший болевой шок, большая потеря крови, не было части языка - псу нужна была более квалифицированная помощь. Поэтому местные волонтеры за свой счет доставили умирающую собаку в Москву и оплатили там операцию.

- Из-за карантина мы боялись, что не сможем выехать и потеряем драгоценное время. Но нам очень быстро выписали для машины спецпропуск, - добавляют зоозащитники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/774007" frameborder="0"></iframe> В Геленджике живодер несколько раз выстрелил собаке в пасть Видео: instagram.com/zoogelendzhik.

Хирургическое вмешательство прошло успешно - специалистам удалось сохранить часть языка и челюсти животного, несмотря на серьезные повреждения. Правда, спустя несколько дней внутренние швы слизистой ротовой полости стали «расходиться». По словам ветеринаров, это было ожидаемо, так как при поступлении рана у собаки начала гноиться.

- В ближайшее время все будут зачищать и заново подшивать, - говорят волонтеры. - Кроме того, выяснилось, что на спине у собаки также были следы от выстрелов. Исследования показали, что в теле крошки свинца, которые необходимо извлечь.

У бедной дворняги был сильнейший болевой шок, большая потеря крови, не было части языка. Фото: instagram.com/zoogelendzhik

Сейчас собаку ждет очередная операция. Зоозащитники надеются, что Лисичке, так теперь зовут дворнягу, сможет самостоятельно ходить несмотря на перенесенные издевательства и начнет вновь верить человеку.

А тем временем полиция продолжает искать живодера - на место ЧП выезжали правоохранители, которые зарегистрировали происшествие, изъяли с места гильзы. Правда, никаких свидетельств очевидцев, которые могли бы помочь найти изверга, нет.

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