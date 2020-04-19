2020-04-18T23:49:37+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 19 апреля 2020: в городе плюс 9 новых случаев заражения опасной инфекцией

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 19 апреля 2020 года
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В городе плюс 9 новых случаев заражения опасной инфекцией. Фото: КПВ городе плюс 9 новых случаев заражения опасной инфекцией. Фото: КП
Изменить размер текста:

«КП»-Кубань» продолжает следить за эпидситуацией в Сочи и собрала последние данные о коронавирусе в городе на 19 апреля 2020 года.

В Сочи из 335 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрированы 59 человек. Плюс 9 пациентов за последние сутки.

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Ранее шесть пациентов были выписаны из медучреждения.

Всего лаборатории Роспотребнадзора провели 22494 исследования, регионального минздрава – 22051 исследований. Положительных на новый коронавирус – 335.

21 пациент на Кубани находится в тяжелом состоянии, 165 в состоянии средней степени тяжести. Выписали уже 54 пациента. В обсерваторах края 191 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

В оперштабе уточнили, что все пациенты, у которых подтверждаются новые случаи заболевания в регионе, контактировали с ранее заболевшими.

Тем временем, в Краснодаре зафиксировано 105 случаев заражения коронавирусом (+12 за сутки). Стало известно, что ночью 17 апреля в краевой столице скончалась женщина 79 лет, болевшая опасной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава Краснодарского края Вениaмин Кондрaтьев поздрaвил жителей c Пacхой
В Краснодаре увеличили число мобильных патрулей
Священник рассказал, почему в России во время самоизоляции не отменили богослужения
Министр физкультуры и спорта Кубани уходит на другую работу
В Краснодаре открыли еще 20 круглогодичных продовольственных ярмарок
В Анапе в Гайкодзорском округе асфальтируют дороги
В Краснодар 18 апреля не пропустили 543 авто
Закрытие доступа на кладбища в Краснодарском крае в период карантина: почему закрыли и когда откроют
В Краснодаре православных просят остаться дома на Пасху
На Кубани безработные получат выплату в 12 тысяч рублей
В Краснодаре ежедневно дезинфицируют более одной тысячи остановок
В Новороссийске начали работать три рынка и две ярмарки
В Армавире местные жители украли с птицефабрики 15 кур