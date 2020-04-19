Коронавирус в Сочи, последние новости на 19 апреля 2020: в городе плюс 9 новых случаев заражения опасной инфекцией

«КП»-Кубань» продолжает следить за эпидситуацией в Сочи и собрала последние данные о коронавирусе в городе на 19 апреля 2020 года.

В Сочи из 335 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрированы 59 человек. Плюс 9 пациентов за последние сутки.

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2. Ранее шесть пациентов были выписаны из медучреждения.

Всего лаборатории Роспотребнадзора провели 22494 исследования, регионального минздрава – 22051 исследований. Положительных на новый коронавирус – 335.

21 пациент на Кубани находится в тяжелом состоянии, 165 в состоянии средней степени тяжести. Выписали уже 54 пациента. В обсерваторах края 191 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

В оперштабе уточнили, что все пациенты, у которых подтверждаются новые случаи заболевания в регионе, контактировали с ранее заболевшими.

Тем временем, в Краснодаре зафиксировано 105 случаев заражения коронавирусом (+12 за сутки). Стало известно, что ночью 17 апреля в краевой столице скончалась женщина 79 лет, болевшая опасной инфекцией.