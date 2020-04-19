2020-04-18T23:54:43+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 19 апреля 2020: в городе 59 пациентов с подтверждённым коронавирусом

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 19 апреля 2020 года
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В городе 59 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Фото: КПВ городе 59 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Фото: КП
Изменить размер текста:

Публикуем последние новости о заболевших коронавирусом в Сочи на 19 апреля 2020 года. В Сочи официально 59 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболевание нашли у 9 человек.

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, всего в обсерваторах региона 191 человек. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное, температура у всех в норме.

Напомним, карантин в Краснодарском крае продлен как минимум до 30 апреля. Все это время продолжит действовать пропускной режим для граждан и транспорта, внутри муниципалитетов возможно передвижение без пропусков только с 10 до 16 часов.

– Это вынужденная мера. Мы не можем практически три недели быть в карантине, и потом все обрушить, – заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Теперь все жители Краснодарского края, прибывающие из других регионов на автомобилях, самолетах и поездах, обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию. Такой режим уже действует для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорты края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава Краснодарского края Вениaмин Кондрaтьев поздрaвил жителей c Пacхой
В Краснодаре увеличили число мобильных патрулей
Священник рассказал, почему в России во время самоизоляции не отменили богослужения
Министр физкультуры и спорта Кубани уходит на другую работу
В Краснодаре открыли еще 20 круглогодичных продовольственных ярмарок
В Анапе в Гайкодзорском округе асфальтируют дороги
В Краснодар 18 апреля не пропустили 543 авто
Закрытие доступа на кладбища в Краснодарском крае в период карантина: почему закрыли и когда откроют
В Краснодаре православных просят остаться дома на Пасху
На Кубани безработные получат выплату в 12 тысяч рублей
В Краснодаре ежедневно дезинфицируют более одной тысячи остановок
В Новороссийске начали работать три рынка и две ярмарки
В Армавире местные жители украли с птицефабрики 15 кур