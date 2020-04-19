Число заболевших коронавирусом в Сочи на 19 апреля 2020: в городе 59 пациентов с подтверждённым коронавирусом

Публикуем последние новости о заболевших коронавирусом в Сочи на 19 апреля 2020 года. В Сочи официально 59 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболевание нашли у 9 человек.

Больные находятся в изолированных боксах городской инфекционной больницы № 2.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, всего в обсерваторах региона 191 человек. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное, температура у всех в норме.

Напомним, карантин в Краснодарском крае продлен как минимум до 30 апреля. Все это время продолжит действовать пропускной режим для граждан и транспорта, внутри муниципалитетов возможно передвижение без пропусков только с 10 до 16 часов.

– Это вынужденная мера. Мы не можем практически три недели быть в карантине, и потом все обрушить, – заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Теперь все жители Краснодарского края, прибывающие из других регионов на автомобилях, самолетах и поездах, обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию. Такой режим уже действует для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорты края.