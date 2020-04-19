2020-04-19T14:50:05+03:00
Общество

Пасха в Сочи: службы прошли во дворах храмов, верующие были в масках и не христосовались троекратными поцелуями

Большинство жителей курорта остались дома и смотрели прямую трансляцию Пасхальной полунощницы, но некоторые посетили службу с соблюдением всех мер предосторожности [фото]
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи Пасха из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отмечалась по- особому. Фото Сергея ЛисицынаВ Сочи Пасха из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отмечалась по- особому. Фото Сергея Лисицына
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В Сочи Пасха из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отмечалась по- особому. Местных жителей священнослужители и медики призвали сидеть дома и отмечать Христово Воскресение дома, в кругу семьи.

Но верующие могли прийти на праздничную службу, соблюдая все меры предосторожности.

Но верующие могли прийти на праздничную службу, соблюдая все меры предосторожности. Фото Сергея Лисицына

Но верующие могли прийти на праздничную службу, соблюдая все меры предосторожности. Фото Сергея Лисицына

В кафедральном соборе святого благоверного великого князя Владимира сделали специальную разметку для верующих, чтобы прихожане во время богослужения соблюдали дистанцию в 1,5 метра.

В кафедральном соборе святого благоверного великого князя Владимира сделали специальную разметку для верующих. Фото Сергея Лисицына

В кафедральном соборе святого благоверного великого князя Владимира сделали специальную разметку для верующих. Фото Сергея Лисицына

Здесь освещать пасхальные яйца и куличи начали в Великую субботу и продолжили на Пасху.

Освещать пасхальные яйца и куличи начали в Великую субботу и продолжили на Пасху. Фото Сергея Лисицына

Освещать пасхальные яйца и куличи начали в Великую субботу и продолжили на Пасху. Фото Сергея Лисицына

В старейшем сочинском храме, построенном 130 лет назад – Свято-Михайло-Архангельском соборе – все обустроили для проведения Пасхального богослужения во дворе. Здесь установили временный престол, экран для трансляции и подсвечники. Торжественное богослужение в прошло при входе в храм. Внутри церкви могли находиться только священнослужители.

Торжественное богослужение в прошло при входе в храм. Фото Сергея Лисицына

Торжественное богослужение в прошло при входе в храм. Фото Сергея Лисицына

Епископ Сочинский и Туапсинский Герман адресовал верующим с Пасхальное послание.

- Земная жизнь – драгоценный дар, полученный от Бога. Как часто мы бессмысленно и беспечно тратим его, забывая о ее кратковременности. То мы с тоской смотрим в прошлое, то мы с надеждой ждем будущего, - отметил владыка Исидор. – Настоящее же, то есть наша реальная жизнь, уходит в этих бесплодных сожалениях и мечтах. Время, дарованное нам от Бога, нужно прожить с возможным напряжением всех сил физических и духовных, прожить его на пользу другим и себе.

Он отметил, что нужно не только не упускать ни одного случая помочь тому, кто ждет от нас духовной или телесной помощи, но и искать таких случаев, чтобы сердце обогащалось делами добра, а жизнь ими осветилась.

Во дворе храма сочинцы молились в повязках, они поздравляли друг друга с праздником Пасхи, говоря при этом: «Христос воскресе!», но не христосовались по обычаю, то есть необмениваться троекратными поцелуями в знак приветствия. Люди также не прикладывались к иконам, только ставили свечи. В условиях распространения коронавируса это необходимая мера безопасности.

В сочинских храмах на Пасху дежурили сотрудники полиции, росгвардии и казаки.

В сочинских храмах на Пасху дежурили сотрудники полиции, росгвардии и казаки. Фото Сергея Лисицына

В сочинских храмах на Пасху дежурили сотрудники полиции, росгвардии и казаки. Фото Сергея Лисицына

После Пасхальной службы во дворе собора началось освящение куличей и яиц, во время которого люди также держались на безопасном расстоянии.

После Пасхальной службы во дворе собора началось освящение куличей и яиц. Фото Сергея Лисицына

После Пасхальной службы во дворе собора началось освящение куличей и яиц. Фото Сергея Лисицына

Священнослужители раздавали верующим Благодатный огонь. 18 апреля в Краснодар доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Это стало возможным благодаря договоренности губернатора края Вениамина Кондратьева и посла России в Израиле Анатолия Викторова.

Священнослужители раздавали верующим Благодатный огонь. Фото Сергея Лисицына

Священнослужители раздавали верующим Благодатный огонь. Фото Сергея Лисицына

Благодатный огонь. Фото Сергея Лисицына

Благодатный огонь. Фото Сергея Лисицына

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ИСТОЧНИК KP.RU

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