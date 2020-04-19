Пасха в Сочи: службы прошли во дворах храмов, верующие были в масках и не христосовались троекратными поцелуями
В Сочи Пасха из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отмечалась по- особому. Местных жителей священнослужители и медики призвали сидеть дома и отмечать Христово Воскресение дома, в кругу семьи.
Но верующие могли прийти на праздничную службу, соблюдая все меры предосторожности.
Но верующие могли прийти на праздничную службу, соблюдая все меры предосторожности. Фото Сергея Лисицына
В кафедральном соборе святого благоверного великого князя Владимира сделали специальную разметку для верующих, чтобы прихожане во время богослужения соблюдали дистанцию в 1,5 метра.
В кафедральном соборе святого благоверного великого князя Владимира сделали специальную разметку для верующих. Фото Сергея Лисицына
Здесь освещать пасхальные яйца и куличи начали в Великую субботу и продолжили на Пасху.
Освещать пасхальные яйца и куличи начали в Великую субботу и продолжили на Пасху. Фото Сергея Лисицына
В старейшем сочинском храме, построенном 130 лет назад – Свято-Михайло-Архангельском соборе – все обустроили для проведения Пасхального богослужения во дворе. Здесь установили временный престол, экран для трансляции и подсвечники. Торжественное богослужение в прошло при входе в храм. Внутри церкви могли находиться только священнослужители.
Торжественное богослужение в прошло при входе в храм. Фото Сергея Лисицына
Епископ Сочинский и Туапсинский Герман адресовал верующим с Пасхальное послание.
- Земная жизнь – драгоценный дар, полученный от Бога. Как часто мы бессмысленно и беспечно тратим его, забывая о ее кратковременности. То мы с тоской смотрим в прошлое, то мы с надеждой ждем будущего, - отметил владыка Исидор. – Настоящее же, то есть наша реальная жизнь, уходит в этих бесплодных сожалениях и мечтах. Время, дарованное нам от Бога, нужно прожить с возможным напряжением всех сил физических и духовных, прожить его на пользу другим и себе.
Он отметил, что нужно не только не упускать ни одного случая помочь тому, кто ждет от нас духовной или телесной помощи, но и искать таких случаев, чтобы сердце обогащалось делами добра, а жизнь ими осветилась.
Во дворе храма сочинцы молились в повязках, они поздравляли друг друга с праздником Пасхи, говоря при этом: «Христос воскресе!», но не христосовались по обычаю, то есть необмениваться троекратными поцелуями в знак приветствия. Люди также не прикладывались к иконам, только ставили свечи. В условиях распространения коронавируса это необходимая мера безопасности.
В сочинских храмах на Пасху дежурили сотрудники полиции, росгвардии и казаки.
В сочинских храмах на Пасху дежурили сотрудники полиции, росгвардии и казаки. Фото Сергея Лисицына
После Пасхальной службы во дворе собора началось освящение куличей и яиц, во время которого люди также держались на безопасном расстоянии.
После Пасхальной службы во дворе собора началось освящение куличей и яиц. Фото Сергея Лисицына
Священнослужители раздавали верующим Благодатный огонь. 18 апреля в Краснодар доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Это стало возможным благодаря договоренности губернатора края Вениамина Кондратьева и посла России в Израиле Анатолия Викторова.
Священнослужители раздавали верующим Благодатный огонь. Фото Сергея Лисицына
Благодатный огонь. Фото Сергея Лисицына
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ИСТОЧНИК KP.RU
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