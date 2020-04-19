Пожар видно и в Краснодаре: в Адыгее горит сухая растительность
В посёлке Тлюстенхабель, что в Адыгее, пожарные тушат огонь, который видно даже в Краснодаре со стороны микрорайона Гидростроителей.
- Горит сухая растительность, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее. - На месте пожара работает 3 единицы техники и 19 человек личного состава МЧС. Огонь тушат уже несколько часов.
По состоянию на 21:23, объявлена локализация пожара на площади в 5 га.
Пожар в Адыгее. Фото: ГУ МЧС Адыгеи
Пожар настолько серьёзный, что клубы дыма видны из окон многоэтажек в краснодарском микрорайоне Гидростроителей. Жители Гидростроя снимают видео и выкладывают в сеть.
В Адыгее горит сухая растительность.
ИСТОЧНИК KP.RU