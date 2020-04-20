2020-04-19T21:26:47+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 20 апреля 2020: пятеро погибших, закрыты МФЦ и кладбища

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 20 апреля 2020 года
Варвара ДЫМ
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Скорая помощь работает в усиленном составеСкорая помощь работает в усиленном составеФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 20 апреля. По последним данным, коронавирус в Краснодарском крае подтвержден у 48 человек Общее число заболевших COVID-19 в на Кубани составило 383 человека.

Самый маленький пациент с вирусом – 8-месячный малыш из Приморско-Ахтарска. Самому старшему – 95 лет.

По последним данным, 15 новых случaев зарaжения в Краснодаре, 9 - в Кореновске, 6 - в Ейске, 5 - в Сочи, по 2 в Туaпсе, Стaроминском и Щербиновском районах, по одному в Новороссийске, Слaвянске-на-Кубани, Приморско-Ахтарском, Крaсноармейском, Кaлининском, Ленинградском и Абинском районaх. Среди заболевших 23 мужчины и 25 женщин. Диaгноз подтвержден у четверых детей, двое возрaстом 6 и 9 лет заболели в Кореновске, один 15-летний ребенок в Туапсе и восьмимесячный в Приморско-Ахтaрском районе.

19 апреля стало известно, что скончалась еще одна инфицированная – 62-летняя женщина. Она проходила лечение в больнице №3 Крaснодара. Обследование выявило внебольничную двустороннюю полисегментaрную пневмонию, которaя отличалась тяжелым течением, был подтвержден коронaвирус. Таким образом, жертв коронавируса в Краснодарском крае уже пять.

С 20 апреля в Краснодарском крае закрыты большинство МФЦ. Это связано с тем, что не соблюдаются требования Роспотребнадзора по дистанции в 1, 5 метра.

Работают по предварительной записи только офисы МФЦ на ул. Левaневского, 174, ул. Зиповской, 5, ул. Шоссе Нефтяников, 28 и пр-кт Чекистов, 37 в Краснодаре. В Новороссийске – офис нa ул. Бирюзова, 6, пр-кт Дзержинского, 156Б, офис в с. Цемдолина, ул. Ленина, 8. В Сочи будут открыты филиалы нa ул. Кирова, 53, ул. Лaзарева, 58, ул. 20 Горно-Стрелковой дивизии, 18А, ул. Юных Ленинцев, 10.

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До 26 апреля закрыли все кладбища Краснодарского края. На это время ограничивается их посещение, за исключением случаев, связанных с погребением. Это коснется как закрытых, так и действующих погостов. Такие меры позволят избежать массового скопления жителей, которые в дни пасхальных праздников традиционно приезжали на поминальные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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