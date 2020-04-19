2020-04-19T23:20:45+03:00
Общество

«Колокол против коронавируса»: В храмах Сочи на Пасху трезвонили «во вся»

Жители молятся, чтобы благовест помог остановить распространение опасной инфекции
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В храмах Сочи на Пасху трезвонили «во вся»В храмах Сочи на Пасху трезвонили «во вся»Фото: Сергей Лисицын
Изменить размер текста:

В Сочи на Пасху в православных храмах в течение дня много раз звонили во все колокола. Благовест был слышен даже в отдаленных уголках курорта. Город, как говорят верующие, «прозванивался».

Город, как говорят верующие, «прозванивался». Фото: Сергей Лисицын

Город, как говорят верующие, «прозванивался».Фото: Сергей Лисицын

Воскресенье Христово в этом году отмечается во время карантина, объявленного в Краснодарском крае. Верующих курорта попросили сидеть дома из-за угрозы распространения коронавируса. Но праздничный благовест намерено сделали необыкновенно масштабным.

праздничный благовест намерено сделали необыкновенно масштабным Фото: Сергей Лисицын

праздничный благовест намерено сделали необыкновенно масштабнымФото: Сергей Лисицын

- Научно доказано, что колокольный звон обладает необыкновенной силой и мощью. Он исцеляет недуги и обеззараживает воздух. В благодатных звуковых волнах погибают бактерии и вирусы, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе Сочинской епархии.

Колокольный звон исцеляет Фото: Сергей Лисицын

Колокольный звон исцеляетФото: Сергей Лисицын

Представитель епархии напомнила, что на Пасху и в Светлую седмицу (неделю, следующую за главным христианским праздником) разрешается подниматься на колокольни и звонить всем желающим. Но сейчас эта традиция не работает из-за действующего режима самоизоляции для жителей. Поэтому продолжительный пасхальный перезвон взяли на себя звонари 35 храмов курорта.

Весь пасхальный перезвон взяли на себя звонари 35 храмов курорта Фото: Сергей Лисицын

Весь пасхальный перезвон взяли на себя звонари 35 храмов курортаФото: Сергей Лисицын

- В храмах Сочи несколько сотен колоколов, и у каждого свой особенный голос. Например, в кафедральном соборе святого благоверного великого князя Владимира 12 колоколов разного размера, - уточнила представитель пресс-службы.

Владимирский кафедральный собор Фото: Сергей Лисицын

Владимирский кафедральный соборФото: Сергей Лисицын

У каждого колокола свой особенный голос Фото: Сергей Лисицын

У каждого колокола свой особенный голосФото: Сергей Лисицын

Верующие сочинцы, услышав благовест, молятся об избавлении от опасного поветрия – коронавирусной инфекции.

Вид с колокольни кафедрального собора святого благоверного великого князя Владимира Фото: Сергей Лисицын

Вид с колокольни кафедрального собора святого благоверного великого князя ВладимираФото: Сергей Лисицын

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пасха в Сочи: службы прошли во дворах храмов, верующие были в масках и не христосовались троекратными поцелуями

Большинство жителей курорта остались дома и смотрели прямую трансляцию Пасхальной полунощницы, но некоторые посетили службу с соблюдением всех мер предосторожности (подробности)

Пасха в Краснодаре: крестный ход прошел силами духовенства, а для верующих расчертили территорию во дворах храмов

Прихожан попросили оставаться дома и смотреть трансляцию богослужений по телевизору или в соцсетях, но некоторые люди все равно пришли в храмы (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пасха в Сочи: службы прошли во дворах храмов, верующие были в масках и не христосовались троекратными поцелуями
Большинство жителей курорта остались дома и смотрели прямую трансляцию Пасхальной полунощницы, но некоторые посетили службу с соблюдением всех мер предосторожности [фото]
Новости 24
В Сочи при пожаре в пятиэтажном доме пострадали люди
Краснодарцы бесплатно раздают продукты во время карантина
Военную технику, подготовленную к участию в Параде Победы, отправят на временное хранение в части Кубани
На Кубани запустили проект по спасению животных
19 апреля на въездах в Краснодар проверили больше 6,5 тыс автомобилей
В Краснодаре проводят онлайн-экскурсии по Пашковке и Лорису
В Краснодаре зарегистрировано больше преступлений, чем было в прошлом году
В Краснодарском крае завершается посевная кампания
В Краснодаре уже месяц дезинфицируют 10 тыс. многоэтажек
Еще одна смерть от коронавируса в Краснодарском крае: скончалась 62-летняя женщина
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 апреля 2020 года: 48 новых заболевших и еще одна смерть
В Краснодаре открылась ярмарка по продаже семян и саженцев
Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» объяснил, почему в фильме отправили в Сибирь видных российских деятелей ислама
В Сочи сотрудница парка «усыновила» новорожденных бельчат
С 20 апреля на Кубани меняется режим работы МФЦ
Глава Краснодарского края Вениaмин Кондрaтьев поздрaвил жителей c Пacхой
В Краснодаре увеличили число мобильных патрулей
Священник рассказал, почему в России во время самоизоляции не отменили богослужения
Министр физкультуры и спорта Кубани уходит на другую работу
В Краснодаре открыли еще 20 круглогодичных продовольственных ярмарок
В Анапе в Гайкодзорском округе асфальтируют дороги
В Краснодар 18 апреля не пропустили 543 авто
Закрытие доступа на кладбища в Краснодарском крае в период карантина: почему закрыли и когда откроют
В Краснодаре православных просят остаться дома на Пасху
На Кубани безработные получат выплату в 12 тысяч рублей
В Краснодаре ежедневно дезинфицируют более одной тысячи остановок
В Новороссийске начали работать три рынка и две ярмарки
В Армавире местные жители украли с птицефабрики 15 кур