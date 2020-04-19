«Колокол против коронавируса»: В храмах Сочи на Пасху трезвонили «во вся»

В Сочи на Пасху в православных храмах в течение дня много раз звонили во все колокола. Благовест был слышен даже в отдаленных уголках курорта. Город, как говорят верующие, «прозванивался».

Город, как говорят верующие, «прозванивался».Фото: Сергей Лисицын

Воскресенье Христово в этом году отмечается во время карантина, объявленного в Краснодарском крае. Верующих курорта попросили сидеть дома из-за угрозы распространения коронавируса. Но праздничный благовест намерено сделали необыкновенно масштабным.

праздничный благовест намерено сделали необыкновенно масштабнымФото: Сергей Лисицын

- Научно доказано, что колокольный звон обладает необыкновенной силой и мощью. Он исцеляет недуги и обеззараживает воздух. В благодатных звуковых волнах погибают бактерии и вирусы, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе Сочинской епархии.

Колокольный звон исцеляетФото: Сергей Лисицын

Представитель епархии напомнила, что на Пасху и в Светлую седмицу (неделю, следующую за главным христианским праздником) разрешается подниматься на колокольни и звонить всем желающим. Но сейчас эта традиция не работает из-за действующего режима самоизоляции для жителей. Поэтому продолжительный пасхальный перезвон взяли на себя звонари 35 храмов курорта.

Весь пасхальный перезвон взяли на себя звонари 35 храмов курортаФото: Сергей Лисицын

- В храмах Сочи несколько сотен колоколов, и у каждого свой особенный голос. Например, в кафедральном соборе святого благоверного великого князя Владимира 12 колоколов разного размера, - уточнила представитель пресс-службы.

Владимирский кафедральный соборФото: Сергей Лисицын

У каждого колокола свой особенный голосФото: Сергей Лисицын

Верующие сочинцы, услышав благовест, молятся об избавлении от опасного поветрия – коронавирусной инфекции.

Вид с колокольни кафедрального собора святого благоверного великого князя ВладимираФото: Сергей Лисицын

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