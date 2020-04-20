2020-04-20T10:33:44+03:00
Общество

В Сочи мужчина убил волонтера, которая приносила ему продукты во время карантина

Возбуждено уголовное дело
Евгения СОРОКА
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С Надеждой Сергеевной простятся 20 апреляС Надеждой Сергеевной простятся 20 апреля
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- До сих пор не можем поверить в случившееся. Она доктор, уважаемый, прекрасный, светлый человек, никогда ни с кем не ссорилась, всегда готова была протянуть руку помощи! - плачут друзья убитой Надежды Андрич.

Жуткая трагедия произошла в ночь на 17 апреля в Сочи. В подъезде многоэтажки на улице Яна Фабрициуса убили 68-летнюю пенсионерку. Женщина была хорошо известна в городе. Она - член клуба пожилых литераторов библиотеки имени А.С Пушкина и волонтер «серебряного возраста».

- Надежда Сергеевна участвовала во всех мероприятиях города, а также помогала там,

где была нужна ее помощь добровольца. Вместе с другими волонтерами она устраивала субботник в Дендрарии - они подстригали кусты и вырывали сорняки, - рассказывают близкие погибшей. - А еще они помогали выявлять нарушения в работе сочинских предприятий, следили за чистотой и порядком.

Как говорят друзья пенсионерки, пострадала она из-за своего доброго сердца.

- Когда на курорте ввели карантин, Надежда, как человек находящийся в группе риска из-за возраста, решила поберечься, из дома почти не выходила. Она в прошлом врач, знает, как важно следить за здоровьем, - рассказывает «КП» - Кубань» подруга Валентина Сергеевна. - Но все же она не смогла оставить в беде своего соседа, она носила ему продукты, интересовалась самочувствием. Он тяжело болен.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», не первый год мужчина борется с онкологией - у него опухоль головного мозга. В тот вечер Надежда Сергеевна пошла проведать его, но помощь сосед воспринял в штыки.

- Он выпивал и, похоже, у него случилось какое-то помутнение рассудка. Когда она пришла к нему, мужчина, взяв нож, зарезал ее прямо в подъезде, - добавляет Валентина Сергеевна.

На крики выбежали жильцы, они вызвали скорую и правоохранителей. Но спасти пенсионерку уже было невозможно - от полученных ранений она скончалась. Возбуждено уголовное дело.

С Надеждой Сергеевной простятся 20 апреля — похоронят ее на городском кладбище в Сочи.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким Надежды Андрич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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