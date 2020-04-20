На Кубани цыгане избили семью за то, что не успели купить дом

Улица Калайды в селе Белая Глина, что в 70 км от Тихорецка на северо-восток, – окраинная. Количество домов на ней можно пересчитать по пальцам обеих рук. Живет дружное семейство Лихотченко (фамилия изменена – авт.) в начале улицы, а через пару строений от них, на другой стороне, расположен дом соседей. Они то уезжали, то вновь приезжали, и вот – года два назад – поселились на Калайды, вроде как, основательно.

Дом, стоящий рядом с жилищем Лихотченко, пару недель назад выкупил их дедушка – хотел поближе к родне перебраться. Но, как оказалось, соседи (к слову, цыгане) давно положили глаз на продающееся жилье, а купить - не успели. А когда здесь поселился дедушка, они решили разобраться с ним «по-плохому».

- Мы с братьями помогали дедушке копать траншеи для водопровода, - рассказал корреспонденту «КП»-Кубань» 16-летний внук Александр (имя изменено – авт.). – В этот момент к нам подошел мужчина, было видно, что он пьян. И стал говорить, что этот дом зря купили, скоро приедут люди из Краснодара и у деда не останется ничего.

После этого, по словам Саши, незнакомец удалился. Но через полчаса вернулся вновь уже не один, а с товарищами, и стал говорить то же, что и раньше – мол, убирайся отсюда, дед, не ты тут жить будешь. Внук стал снимать происходящее на телефон.

- Он это увидел и стал нападать на меня. Вытащил за майку из траншеи, но в этот момент на крики выбежал мой папа и оттолкнул его, - продолжает Александр Лихотченко.

После этого в драку ввязались и товарищи злоумышленника. В потасовке Александра ударили металлическим ломом в спину. При этом мужчина кричал, что убьет его. Вскоре драка закончилась, нападавшие сели в машину и уехали.

- Мать подростка сразу же позвонила в полицию и рассказала о произошедшем. Она попросила, чтобы к ним приехал участковый, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

В ходе разбирательств правоохранители установили, что ударил ломом Сашу и угрожал ему убийством 26-летний местный житель Ренат Бутурлакин (имя и фамилия изменены – авт.).

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 – «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

- В ОМВД по Белоглинскому району поступило сообщение о конфликте между 26-ти и 16-летними местными жителями, в ходе которого старший нанес несколько ударов потерпевшему. В настоящее время ведется следствие, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказали корреспонденту «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД региона.