2020-04-20T15:26:58+03:00
Общество

«Пошив бахил – обычная практика в больницах»: в минздраве Кубани отреагировали на заявление чиновницы по поводу нехватки медодежды

Замминистра здравоохранения Краснодарского края слишком эмоционально высказалась по поводу нехватки бахил
Варвара ДЫМ
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Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко эмоционально отреагировала на отсутствие в больницах бахилЗаместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко эмоционально отреагировала на отсутствие в больницах бахил
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Заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко проводила совещание с врачами районных больниц по видео-связи. Из-за угрозы распространения коронавируса встречи пока проходят в онлайн-режиме. И на этом совещании она отчитала врачей за отсутствие бахил в больницах.

Кто-то из медиков записал это на видео и выложил в сеть.

- Элементарно не хватает бахил для того, чтобы наши госпитали смогли укомплектовать костюмы. Скажите, пожалуйста, в чем сложность нашить бахил? - говорит на видео чиновница. - Я, конечно, понимаю костюмы "Тайвек", или маски лицевые, или очки, или респираторы... В чем проблема? Бахилы? Две тряпочки сшить. Возьмите любую ткань, посадите две-три санитарки, которые вам прострочат.

Судя по всему, это обращение было конкретной больнице - в Лабинском районе Кубани.

Выступление замминистра здравоохранения края Валентины Игнатенко.

- Стоматология нашила себе, а Лабинская ЦРБ не нашила. Усть-Лабинск, пожалуйста, скажите, вы себе бахил почему нашить не можете? В чем проблема? В вашем колхозе попросите, заплатите 1000 рублей вам любая женщина нашьёт. По бахилам такая ситуация практически во всех госпиталях.

Во время карантина районные больницы Краснодарского края перешли в режим госпиталей. Их перепрофилировали под лечебницы для коронавирусных пациентов. И там сейчас, как оказалось, и не хватает бахил.

В Министерстве здравоохранения Краснодарского края этот ролик тоже видели.

- Излишне эмоциональная речь заместителя на селекторе была вызвана искренней тревогой за ситуацию в каждом лечебном учреждении, - прокомментировали ситуацию в Минздраве Кубани. - Экстремальный круглосуточный режим работы системы здравоохранения сегодня требует оперативности реакции на ситуацию, нестандартных подходов к обеспечению максимального удобства работы медиков.

В минздраве пояснили, что по стандартам во всех медицинских учреждениях региона бахилы входят в состав противочумного комплекта.

- Бахилы бывают многоразовыми и одноразовыми. Многоразовые бахилы используются в течение всего периода работы медперсонала в так называемой грязной зоне инфекционных отделений, после чего проходят дезинфекцию, - говорят в ведомстве. - К сожалению, работать 8-часовую смену в таких бахилах не очень комфортно для медработников, поскольку в основе они резиновые. Именно поэтому на селекторе руководителям больниц было предложено организовать пошив одноразовых тканевых бахил, работать в которых медикам значительно удобнее.

Кроме того, в ведомстве объяснили, что не занимаются закупками средств защиты отдельно для каждого медучреждения края.

- На основании заявок больниц выделяется необходимое финансирование, но закупки медикаментов и расходных материалов учреждения проводят самостоятельно. Пошив отдельных элементов средств и – марлевых масок, тканевых бахил – всегда являлся обычной практикой медучреждений, и входит в обязанности младшего медицинского персонала, - объяснили в минздраве Кубани. А вот отчеты о том, сколько в медучреждениях Кубани защитных средств, оказывается, проводятся ежедневно.

- На сегодня во всех учреждениях здравоохранения региона средства защиты имеются в достаточном количестве, - говорят в минздраве. - Медицинских масок – 1,7 млн. штук, защитных костюмов - 24 802, респираторов – 14 244 штук, противоэпидемических костюмов - 10 000 комплектов. Так же 500 увлажнителей лечебных газов, более 26000 масок кислородных, 10 концентраторов кислорода, реактивы для лабораторий – 280 комплектов . А 58 млн. рублей будут направлены на закупку 40 000 противоэпидемических костюмов, респираторов, защитных очков. 7 млн рублей - на лекарственные препараты. А В ЭТО ВРЕМЯ "Пусть сама и шьет"

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление зама министра здравоохранения Кубани Валентины Игнатенко.

- Замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сами сшить себе бахилы. Ничего себе! А кто людей лечить будет? Ее задача - обеспечить врачей бахилами и защитными средствами. Если же не может, тогда пусть сама и шьет. Толку будет больше, - написал у себя в Twitter Алексей Пушков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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