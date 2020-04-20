«Краснодар» не будет наказывать Вандерсона и Кайо за алкогольную вечеринку во время карантина

Два бразильских полузащитника «Краснодара» Вандерсон и Кайо вляпались в неприятную историю в разгар карантина. Футболисты в ночь на 18 апреля закатили в Краснодаре вечеринку с алкоголем и кальяном, которую транслировали в прямом эфире инстаграма до 8 утра.

В доме громко играла музыка, футболисты показали стол, уставленный бутылками с вином и джином, и курили кальян. Запись Вандерсон удалил после того, как проснулся, но уже было поздно.

Вечеринка игроков "Краснодара".

Болельщики заметили, что спортсмен вдыхал воздушные шарики и предположили, что это «веселящий газ», несколько лет назад ставший популярным развлечением у футболистов.

Кайо Фото: ФК Краснодар/Андрей ШРАМКО

- Игроки находятся на карантине в своих домах. У нас нет информации об этой ситуации, – прокомментировали сразу в ФК «Краснодар».

Тренировочный процесс в клубе приостановлен, а чемпионат возобновится не раньше 31 мая, поэтому игроки действительно находятся на карантине в своих домах в Краснодаре.

Пока эквадорец Рамирес выкладывает домашние тренировки, Юрий Газинский сменил имидж и коротко подстригся, их бразильские одноклубники решили закатить вечеринку в разгар изоляции. Похоже, эта история для Вандерсона и Кайо закончится серьезным разговором с руководством, которое строго относится к имиджу и дисциплине футболистов основной команды, на которую должны равняться тысячи юных воспитанников клубной академии.

- В контрактах игроков есть наказание за употребление наркотиков – штраф в размере месячной зарплаты. А запрет на алкоголь с аналогичным штрафом прописан только во время сборов и в дни матчей, - сообщил источник, близкий к клубу. – Сейчас игроки находятся в отпуске, медицинский осмотр они будут проходить перед возобновлением тренировочного процесса.

Вандерсон - один из ведущих игроков «горожан», а Кайо был признан болельщиками клуба лучшим игроком месяца в марте.

Контракт Вандерсона с «Краснодаром» истекает летом 2022 года, а соглашение с Кайо действует до 2024 года.