Реставрация памятников во время карантина в Краснодаре: где идут работы

Ремонт дорог в кубанской столице продолжается, несмотря на распространение коронавирусной инфекции. Полным ходом идут и реставрационные работы памятников и скверов. Сроки сдачи десятков объектов не сместятся.

Самое главное требование - соблюдение санитарных норм. За этим строго следит бригадир, поэтому каждый день рабочих начинается с измерения температуры. Лишь после этого им выдают необходимые индивидуальные средства защиты - маски и перчатки. Без них на объект они не проходят.

- Сейчас завершается реставрация 15 памятников военной истории — объектов культурного наследия, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.

Их восстановление закончат до 9 мая.

КОНКРЕТНО

По каким адресам кипит работа в Краснодаре:

- мемориальный комплекс «Вечный огонь» на улице Северной;

- памятник воинам, участвовавшим в освобождении Краснодара от немецко-фашистских захватчиков на площади Победы;

- памятник «Подвиг отцов — крылья сыновей» на Тургенева, 167;

- памятник «Героям битвы за Кубань в Великой Отечественной войне» на улице Бершанской, 218 и мемориал «Погибшим воинам» на Бершанской, 218;

- памятник 500 советским воинам и мирным жителям, погибших в боях с фашистскими захватчиками на улице Воронежской, 55/3;

- мемориальная стена «Здесь погиб начальник дивизии 22-й стрелковой Захаров» на Захарова, 57/1;

- реактивное орудие «Катюша» на уоице Ростовское Шоссе, 52/А;

- 85-мм зенитная установки на улице Ставропольская, 151/Г;

- обелиск воинам 46-й армии, участвовавшим в форсировании реки Кубань в ночь на 12 февраля 1943 года и освобождении Краснодара от немецко-фашистских захватчиков на Ставропольской, 344;

- братская могила советских воинов в хуторе Восточный;

- мемориал «Жертвам фашизма» на Российской, 259/А;

- памятник воинам-освободителям в станице Старокорсунской на Октябрьской, 91/А;

- мемориал павшим воинам в станице Елизаветинской на пересечении улиц Ленина и Советская;

- мемориал в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны в станице Старокорсунской на улице Красная,16/А.

Кроме того, работы возобновили и в скверах.

- Сделано это для того, чтобы соблюсти сроки программы «Формирование комфортной городской среды», - уточняют в администрации города.

В 2020 году, напомним, благоустраивают бульвар «Школьный», а также два сквера: «Дмитриевский» и «Вишняковский» (вторая очередь).

- В зеленых зонах проводят демонтажные работы, обрезку кустов и деревьев, - рассказывают в городской администрации. - А также рабочие снимают асфальтобетонные слои, щебеночное основание, устаналивают бордюры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт дорог во время карантина в Краснодаре: где идут работы

Карантин в Краснодарe продолжаeтся. Житeлeй города по-прeжнeму просят сидeть дома и бeз уважитeльной причины нe выходить. Однако многиe жизнeобeспeчивающиe прeдприятия как и прeждe работают. В частности, на улицах кубанской столицы обновляют дороги, правда, нe вeздe (читайте далее)