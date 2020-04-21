Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 21 апреля 2020: число заболевших растет, нарушители карантина деньгами помогут малоимущим и медикам

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 21 апреля. В Краснодаре и Краснодарском крае продолжает действовать карантин, который продлили до 30 апреля.

Все еще растет число заболевших коронавирусом. В Краснодаре с таким диагнозом уже 138 пациентов (+18 за сутки). Всего в крае 417 заболевших, восемь из которых скончались. 17 человек в тяжелом состоянии.

В Краснодаре действует пропускной режим и «беспропускное» окно с 10 до 16 часов. Четыре тысячи автомобилей за неделю развернули на въездах в город.

Еще одна интересная цифра – 151 тысяча школьников краевого центра перешла на дистанционное обучение. По вопросам дистанционной формы обучения в школах действует городская «горячая линия»: +7 (918) 460-58-04.

С понедельника, 20 апреля, возобновили работы по производству мебели, пошиву одежды и обуви, а с 10 до 16 часов могут работать ремонты телефонов, бытовой техники и оборудования, а также точки продажи автозапчастей.

Несмотря на действующие ограничения, в воскресенье многие краснодарцы отправились на природу, где проводили время, жарили шашлык. Прокурор города предложил скорректировать маршруты патрулей с учетом этих мест, а в микрорайоне Гидростроителей уже перекопали дорогу к реке, где днем ранее было много нарушителей карантина.

А губернатор Краснодарского края предложил все деньги от штрафов за нарушение карантина направлять малоимущим и медикам.

– Считаю, что все собранные деньги от штрафов, которые суды накладывают за нарушения режима карантина, должны не просто идти в казну, а работать на благо людей. Мы планируем их направить на поддержку малоимущих семей и на приобретение средств защиты для наших медиков, – написал Вениамин Кондратьев.