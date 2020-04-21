2020-04-20T22:32:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 21 апреля 2020: число заболевших растет, нарушители карантина деньгами помогут малоимущим и медикам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 21 апреля 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Карантин в Краснодаре, новости на 21 апреляКарантин в Краснодаре, новости на 21 апреляФото: Виталий ТИМКИВ
Изменить размер текста:

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 21 апреля. В Краснодаре и Краснодарском крае продолжает действовать карантин, который продлили до 30 апреля.

Все еще растет число заболевших коронавирусом. В Краснодаре с таким диагнозом уже 138 пациентов (+18 за сутки). Всего в крае 417 заболевших, восемь из которых скончались. 17 человек в тяжелом состоянии.

В Краснодаре действует пропускной режим и «беспропускное» окно с 10 до 16 часов. Четыре тысячи автомобилей за неделю развернули на въездах в город.

Еще одна интересная цифра – 151 тысяча школьников краевого центра перешла на дистанционное обучение. По вопросам дистанционной формы обучения в школах действует городская «горячая линия»: +7 (918) 460-58-04.

С понедельника, 20 апреля, возобновили работы по производству мебели, пошиву одежды и обуви, а с 10 до 16 часов могут работать ремонты телефонов, бытовой техники и оборудования, а также точки продажи автозапчастей.

Несмотря на действующие ограничения, в воскресенье многие краснодарцы отправились на природу, где проводили время, жарили шашлык. Прокурор города предложил скорректировать маршруты патрулей с учетом этих мест, а в микрорайоне Гидростроителей уже перекопали дорогу к реке, где днем ранее было много нарушителей карантина.

А губернатор Краснодарского края предложил все деньги от штрафов за нарушение карантина направлять малоимущим и медикам.

– Считаю, что все собранные деньги от штрафов, которые суды накладывают за нарушения режима карантина, должны не просто идти в казну, а работать на благо людей. Мы планируем их направить на поддержку малоимущих семей и на приобретение средств защиты для наших медиков, – написал Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 20 апреля 2020: Бразилия отменяет самоизоляцию с ближайшей недели, США выделяет бизнесу ещё $250 млрд помощи
Пандемия идёт на спад почти по всему земному шару. Собрали последние новости о распространении коронавируса в Европе и мире на 20 апреля 2020 года
Новости 24
В Краснодаре снизился ажиотаж на выдачу спецпропусков на время карантина
До улучшения обстановки: запуск новых поездов через Краснодар в Крым перенесли из-за коронавируса
Прокуратура начала проверку по поводу избиения 6-летнего мальчика-маугли в Новороссийске
Пострадавшие от коронавируса кубанские предприятия получили отсрочку платежей до 2023 года
В Сочи мужчина после избиения любовницы получил трое суток ареста
В Сочи мужчина поджег чужую машину и получил штраф за нарушение карантина
На Кубани два брата-близнеца избили инспекторов ДПС
Чудо природы: в парке «Краснодар» посадили дерево, которое входит в пятерку самых красивых в мире
ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%
«Сбивает температуру сама!»: в Темрюкском районе мать отказалась от госпитализации 1,5-годовалой дочери
В Краснодаре потушили пожар в четырехэтажном здании
Вениамин Кондратьев: Штрафы за нарушение карантина пойдут на поддержку малоимущих
На Кубани полицейские спасли мужчину и собаку из задымленной квартиры