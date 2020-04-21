«Жесть просто!»: неизвестный мужчина пролежал на площади в Сочи несколько дней, пока ему вызвали «Скорую»

Настоящая драма развернулась на привокзальной площади на улице Горького в центре Сочи.

Патруль, состоящий из полицейских и казаков, вызвал бригаду «Скорой помощи», заметив неизвестного пожилого мужчину, лежавшего неподалеку от бывших досмотровых павильонов перед зданием вокзала.

При этом в соцсетях сочинцы пишут, что мужчину заметили лежащим на этом месте еще несколько дней назад,но на это почти никто не обращал внимания.

Фото ВК "ЧП Сочи"

Сложно сказать, произошло ли это от обыкновненного равнодушия, или причиной стал тот факт, что в районе площади сейчас, в связи с карантинными мерами, принятыми в Сочи, бывает крайне мало прохожих.

Происходящее вызвало возмущение у многих горожан. В соцсетях они упрекают очевидцев в том, что «Скорую» не вызвали сразу.

- Как так, народ да что это такое, несколько дней(((((да это жесть просто, подойти не судьба и спросить, может плохо вам, или просто отдыхаете!!!!???НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ(У МЕНЯ НЕТ СЛОВ!,- пишут сочинцы.

Фото ВК "ЧП Сочи"

Судя по фото с места, мужчина находится в тяжелом состоянии и не может самостоятельно передвигаться. Патрульным и врачам пришлось на руках перенести его в машину «Скорой».

Как сообщается, пожилой мужчина госпитализирован в одну из городских больниц.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», на ступеньках здания районной администрации сочинцы обнаружили собаку, подстреленную догхантером.