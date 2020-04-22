2020-04-21T13:56:34+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 22 апреля 2020: в городе зафиксировано 69 больных COVID 19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 22 апреля 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Из 44 случаев коронавируса в крае в Сочи за сутки зафиксированы 4Из 44 случаев коронавируса в крае в Сочи за сутки зафиксированы 4Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

За последние сутки из 44 новых случаев коронавируса в регионе, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 зaрегистрирован у 4 человек.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе выявлены 69 пациентов с подтвержденным диагнозом.

- Девятнадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии, и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких - десять из них в инфекционной больнице № 2 Сочи , - сообщает региональный оперaтивный штaб Краснодaрского крaя.

Также, по данным оперштаба, в обсерваторaх региона находятся 334 человека. В том числе, 199 человек - в Сочи.

Ранее из стационаров в Сочи были выписаны 11 выздоровевших пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи возвращаются туристы из Таиланда (читать далее)

Неизвестный мужчина пролежал на площади в Сочи несколько дней (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Первомайских профсоюзных митингующих переместят в интернет
«Внутренний туризм восстановится первым, насчет выездного пока неизвестно»: в туриндустрии рассказали о состоянии отрасли в период кризиса
Все кладбища Краснодарского края будут закрыты на Радоницу из-за коронавируса
«Впереди июнь и июль, к ним нужно готовиться»: известный астролог рассказала, когда будет пик кризиса
Стало известно, когда в России может появиться вакцина от коронавируса
В Краснодаре поймали и наказали водителя КамАЗа, вывалившего мусор на берегу Кубани
Министр спорта Кубани Андрей Марков перешел на повышение в Минспорта России
Ремонт тоннеля завершен: Железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи возобновится 22 апреля
В Геленджике за получение взятки задержали двух сотрудников ДПС
ВТБ в Краснодарском крае выдал первые жилищные кредиты под 6,5%
За нарушение карантина на Кубани оштрафовали 1900 человек
Ипотека с доставкой на дом
В Краснодаре 800 предприятий нарушили карантин и открылись раньше времени
В Краснодаре проверят состояние 210 исторических зданий
Две женщины-полицейские подрались в здании ГИБДД
Вениамин Кондратьев о карантине: Наша задача – удержать людей дома