«Неисправность шасси»: В аэропорт Краснодара вынужденно вернулся самолет, следовавший в Шереметьево
В аэропорту Краснодара вынужденную посадку совершил пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший в Шереметьево.
Рейс SU 1101 вылетел по расписанию в 12:50, однако сразу после взлета командир воздушного судна сообщил о неисправности шасси. Диспетчеры подтвердили, что стойки шасси у борта не убрались.
- Мы приняли решение вернуться, - сообщил диспетчерам командир.
Рейс SU1101 вернулся в Краснодар 21 апреля Фото: Flightradar24.com
После этого наземные службы аэропорта осмотрели взлетно-посадочную полосу, но никаких предметов на ней не обнаружили – самолет все это время кружил в зоне ожидания.
В 13:50 рейс благополучно совершил посадку. Внешний осмотр стоек шасси наземными службами неисправности не выявил, самолет отправился на стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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