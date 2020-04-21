2020-04-21T14:24:17+03:00
Происшествия

«Неисправность шасси»: В аэропорт Краснодара вынужденно вернулся самолет, следовавший в Шереметьево

Внеплановая посадка прошла успешно
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Рейс SU1101 вернулся в Краснодар 21 апреля Фото: Сергей ПАРХИСЕНКОРейс SU1101 вернулся в Краснодар 21 апреля Фото: Сергей ПАРХИСЕНКО
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В аэропорту Краснодара вынужденную посадку совершил пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший в Шереметьево.

Рейс SU 1101 вылетел по расписанию в 12:50, однако сразу после взлета командир воздушного судна сообщил о неисправности шасси. Диспетчеры подтвердили, что стойки шасси у борта не убрались.

- Мы приняли решение вернуться, - сообщил диспетчерам командир.

Рейс SU1101 вернулся в Краснодар 21 апреля Фото: Flightradar24.com

Рейс SU1101 вернулся в Краснодар 21 апреля Фото: Flightradar24.com

После этого наземные службы аэропорта осмотрели взлетно-посадочную полосу, но никаких предметов на ней не обнаружили – самолет все это время кружил в зоне ожидания.

В 13:50 рейс благополучно совершил посадку. Внешний осмотр стоек шасси наземными службами неисправности не выявил, самолет отправился на стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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