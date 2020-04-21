2020-04-21T15:12:25+03:00
Общество

Юбилей Победы в проекте «КП» «Письма с фронта»

В каждом письме – надежда, боль, подвиг и судьба целого поколения
Иван Егоров
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В каждой семье с замиранием сердца ждали весточку с фронта.В каждой семье с замиранием сердца ждали весточку с фронта.
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Самый важный, самый тяжелый и одновременно душевный проект «Письма с фронта» теперь доступен нашим читателям на страницах печатного издания. «Комсомольская правда» продолжает публиковать ценные исторические документы – фронтовые письма наших земляков, которые подарили нам возможность жить сейчас, спустя 75 лет после Победы. Автором и идейным вдохновителем проекта стала известная кубанская журналистка Татьяна Василевская. Каждое письмо – судьба простого человека, которому суждено было стать творцом мировой истории.

В.К. Харченко: «Злой враг поджал свой звериный хвост…»

Василий Ксенофонтович Харченко – гвардии красноармеец, стрелок. Был призван в армию из станицы Абинской Краснодарского края. Пропал без вести 4 февраля 1945 г.

2 ноября 1944 г.

Добрый день, уважаемая сестрица Фрося! Сообщаю, что я в данное время чувствую себя очень хорошо, но не знаю, как проживаете вы все и кто у вас дома. Я всё время обращаюсь к тебе одной потому, что не знаю, где находится Илюша. Если будешь писать письмо, то пропиши, где он находится, пропиши, как ты живёшь и чем занимаешься. Фрося, я скучаю по тебе, но уверен в том, что и у тебя остаётся братская скука и любовь ко мне, как и была прежде. Обо мне не беспокойся, я уже в эту обстановку втянулся, мне кажется, как будто так и надо. Уверяю тебя в том, что в скором времени мы будем иметь встречу, а это видно из того, что злой враг поджал свой звериный хвост и плетётся в свою берлогу, а берлога его для нас не страшна, один нажим, и с треском пойдёт кверху всё его гнездо.

Василий Харченко с боевыми товарищами.

Василий Харченко с боевыми товарищами.

Посылаю тебе свой пламенный привет и привет всем соседям, которые меня знают. Твой брат Вася.

Проект «Письма с фронта» создан КП совместно с идейным вдохновителем и автором одноименного четырехтомника, Заслуженным журналистом Кубани Татьяной Андреевной Василевской при поддержке строительной компании «АСК».

«АСК» горды за прошлое, уверены в будущем!

Читать все письма проекта «Письма с фронта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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